Кто достался Мудрику и Забарному? Жеребьевка 5 раунда Кубка Англии
Пары очередного раунда Кубка Англии
Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии (стадия 1/8 финала). На этом этапе турнира команды уже не будут переигрывать матчи в случае ничейного результат.
«Челси» Михаила Мудрика в случае успеха в переигровке с «Астон Виллой» сыграет против «Лидса» или «Плимута», а «Борнмуту» Ильи Забарного выпал лидер Чемпионшипа «Лестер».
Отметим выход в 5-й раунд клуба шестого по счету дивизиона «Мейдстоун Юнайтед». Впервые с 1978 года команда шестого дивизиона добралась до 1/8 финала Кубка Англии.
Матчи этого раунда пройдут 28 февраля.
Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
Челси/Астон Вилла – Лидс/Плимут
Борнмут -– Лестер
Блэкберн/Рэксем – Ньюкасл
Ливерпуль – Уотфорд/Саутгемптон
Бристоль Сити/Ноттингем Форест –- Ньюпорт/МЮ
Вулверхэмптон – Брайтон
Шеффилд Уэнсдей/Ковентри – Мейдстоун
Лутон – Манчестер Сити
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