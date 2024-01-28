Кто достался Мудрику и Забарному? Жеребьевка 5 раунда Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии (стадия 1/8 финала). На этом этапе турнира команды уже не будут переигрывать матчи в случае ничейного результат.

«Челси» Михаила Мудрика в случае успеха в переигровке с «Астон Виллой» сыграет против «Лидса» или «Плимута», а «Борнмуту» Ильи Забарного выпал лидер Чемпионшипа «Лестер».

Отметим выход в 5-й раунд клуба шестого по счету дивизиона «Мейдстоун Юнайтед». Впервые с 1978 года команда шестого дивизиона добралась до 1/8 финала Кубка Англии.

Матчи этого раунда пройдут 28 февраля.

Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Челси/Астон Вилла – Лидс/Плимут

Борнмут -– Лестер

Блэкберн/Рэксем – Ньюкасл

Ливерпуль – Уотфорд/Саутгемптон

Бристоль Сити/Ноттингем Форест –- Ньюпорт/МЮ

Вулверхэмптон – Брайтон

Шеффилд Уэнсдей/Ковентри – Мейдстоун

Лутон – Манчестер Сити