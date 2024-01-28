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  4. Кто достался Мудрику и Забарному? Жеребьевка 5 раунда Кубка Англии
Англия
28 января 2024, 17:43 | Обновлено 28 января 2024, 18:33
2864
2

Кто достался Мудрику и Забарному? Жеребьевка 5 раунда Кубка Англии

Пары очередного раунда Кубка Англии

28 января 2024, 17:43 | Обновлено 28 января 2024, 18:33
2864
2
Кто достался Мудрику и Забарному? Жеребьевка 5 раунда Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии (стадия 1/8 финала). На этом этапе турнира команды уже не будут переигрывать матчи в случае ничейного результат.

«Челси» Михаила Мудрика в случае успеха в переигровке с «Астон Виллой» сыграет против «Лидса» или «Плимута», а «Борнмуту» Ильи Забарного выпал лидер Чемпионшипа «Лестер».

Отметим выход в 5-й раунд клуба шестого по счету дивизиона «Мейдстоун Юнайтед». Впервые с 1978 года команда шестого дивизиона добралась до 1/8 финала Кубка Англии.

Матчи этого раунда пройдут 28 февраля.

Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Челси/Астон Вилла – Лидс/Плимут

Борнмут -– Лестер

Блэкберн/Рэксем – Ньюкасл

Ливерпуль – Уотфорд/Саутгемптон

Бристоль Сити/Ноттингем Форест –- Ньюпорт/МЮ

Вулверхэмптон – Брайтон

Шеффилд Уэнсдей/Ковентри – Мейдстоун

Лутон – Манчестер Сити

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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GloryUkraine
У Челсі пройти Астон Віллу шанси дуже малі. Дуже оптимістичний заголовок.
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0
SuperMario
Почему мейдстоун не играет все игры дома,для них приезд даже аутсайдера чемпионшипа мега событие.
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0
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