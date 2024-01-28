Кубок Англии
28.01.2024 18:30 – перерыв 1 : 2
Кубок Англии28 января 2024, 18:30 |
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Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 18:30 поединок 1/16 финала английского кубка
28 января 2024, 18:30 |
851
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В субботу, 28 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ньюпорт Каунти» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Ньюпорте (Уэльс) на стадионе «Родни Парад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюпорт Каунти – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Bryn Morris (Ньюпорт).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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