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Кубок Англии
Ньюпорт
28.01.2024 18:30 – перерыв 1 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
28 января 2024, 18:30 |
851
0

Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 18:30 поединок 1/16 финала английского кубка

28 января 2024, 18:30 |
851
0
Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В субботу, 28 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ньюпорт Каунти» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Ньюпорте (Уэльс) на стадионе «Родни Парад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Bryn Morris (Ньюпорт).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Ньюпорт Каунти Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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