В субботу, 28 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ньюпорт Каунти» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Ньюпорте (Уэльс) на стадионе «Родни Парад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция