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Кубок Англии
Ньюпорт
28.01.2024 18:30 – FT 2 : 4
Манчестер Юнайтед
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Англия
29 января 2024, 03:04 | Обновлено 29 января 2024, 03:05
49
0

Ньюпорт – Манчестер Юнайтед – 2:4. Антони сумел забить. Видео голов и обзор

«Дьяволы» имели проблемы со скромным оппонентом 

29 января 2024, 03:04 | Обновлено 29 января 2024, 03:05
49
0
Ньюпорт – Манчестер Юнайтед – 2:4. Антони сумел забить. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Кубка Англии отправился в гости к скромному «Ньюпорт Каунти» из Лиги 2.

Уже к 13-й минуте гости благодаря голам Фернандеша и Мейну имели солидный перевес. Правда, после этого дела ухудшились. «Ньюпорт», который занимает лишь 16-е место в четвертом по силе дивизионе, сумел отыграться.

Опыт и мастерство команды Эрика тен Хага все же дало о себе знать. Голы Антони и Хойлунда позволили топ-клубу Англии пройти в 1/8 финала. Стоит отметить, что для Антони это был первый гол в этом сезоне.

Кубок Англии. 1/16 финала

Ньюпорт – Манчестер Юнайтед – 2:4

Голы: Моррис (36), Эванс (47) – Бруну Фернандеш (7), Мейну (13), Антони (68), Хойлунд (90+4)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Манчестер Юнайтед).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Will Evans (Ньюпорт).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Bryn Morris (Ньюпорт).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Ньюпорт Каунти Кубок Англии по футболу Антони видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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