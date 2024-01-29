Ньюпорт – Манчестер Юнайтед – 2:4. Антони сумел забить. Видео голов и обзор
«Дьяволы» имели проблемы со скромным оппонентом
«Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Кубка Англии отправился в гости к скромному «Ньюпорт Каунти» из Лиги 2.
Уже к 13-й минуте гости благодаря голам Фернандеша и Мейну имели солидный перевес. Правда, после этого дела ухудшились. «Ньюпорт», который занимает лишь 16-е место в четвертом по силе дивизионе, сумел отыграться.
Опыт и мастерство команды Эрика тен Хага все же дало о себе знать. Голы Антони и Хойлунда позволили топ-клубу Англии пройти в 1/8 финала. Стоит отметить, что для Антони это был первый гол в этом сезоне.
Кубок Англии. 1/16 финала
Ньюпорт – Манчестер Юнайтед – 2:4
Голы: Моррис (36), Эванс (47) – Бруну Фернандеш (7), Мейну (13), Антони (68), Хойлунд (90+4)
Видео голов и обзор матча
События матча
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