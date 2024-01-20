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  4. Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Англия
20 января 2024, 13:54 |
3617
2

Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль

Немецкий специалист хочет осуществить мечту Свена-Йорана Эрикссона

20 января 2024, 13:54 |
3617
2
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Немецкий главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предложил Свену-Йорану Эрикссону на 1 день возглавить мерсисайдскую команду:

«Мы будем очень рады, если он придет сюда. Он сможет посидеть в моем кресле в офисе и целый день выполнять мою работу, если захочет. Он может прийти и провести несколько фантастических часов, я уверен».

Напомним, ранее Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что у него последняя стадия рака, из-за чего ему осталось жить максимум 1 год. Позже он признался, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль».

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Свен-Ёран Эрикссон Юрген Клопп Ливерпуль назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Nordenus
Ну какой же Клопп крутой, уважуха ему))
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+9
Kh75
Клопп не перестає дивувати. хто б ще з тренерів таке зміг запропонувати?!
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+2
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