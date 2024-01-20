Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Немецкий специалист хочет осуществить мечту Свена-Йорана Эрикссона
Немецкий главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предложил Свену-Йорану Эрикссону на 1 день возглавить мерсисайдскую команду:
«Мы будем очень рады, если он придет сюда. Он сможет посидеть в моем кресле в офисе и целый день выполнять мою работу, если захочет. Он может прийти и провести несколько фантастических часов, я уверен».
Напомним, ранее Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что у него последняя стадия рака, из-за чего ему осталось жить максимум 1 год. Позже он признался, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль».
🗣️ Jurgen Klopp on hearing Sven-Goran Eriksson, who has pancreatic cancer, always dreamed of being Liverpool manager:— Football Talk (@FootballTalkHQ) January 20, 2024
“He’s very welcome to come here and he can sit in my seat in my office and do my job for a day if he wants.
“He can come and have a few wonderful hours I’m… pic.twitter.com/WaOLv3SD69
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