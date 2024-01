Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль

Немецкий главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предложил Свену-Йорану Эрикссону на 1 день возглавить мерсисайдскую команду:

«Мы будем очень рады, если он придет сюда. Он сможет посидеть в моем кресле в офисе и целый день выполнять мою работу, если захочет. Он может прийти и провести несколько фантастических часов, я уверен».

Напомним, ранее Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что у него последняя стадия рака, из-за чего ему осталось жить максимум 1 год. Позже он признался, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль».

🗣️ Jurgen Klopp on hearing Sven-Goran Eriksson, who has pancreatic cancer, always dreamed of being Liverpool manager:



“He’s very welcome to come here and he can sit in my seat in my office and do my job for a day if he wants.



