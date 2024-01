В ночь на 17 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) проведет матч 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

Во 2-м раунде австралийского мейджора украинка сыграет против бывшей 12-й ракетки мира в одиночном разряде и экс-первой ракетки мира в парном Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 28). Поединок состоится на стадионе Kia Arena. Ориентировочное время начала встречи – 07:00 по Киеву.

Марта Костюк

Марта, второй год полномасштабной войны, может уже Березня, «не на часі»? Начнем с шутки, ибо дальше может быть не очень весело.

К сожалению, прогресса в игре Костюк мы не увидели. Наоборот, добавилось еще больше психов. С Клэр Лю в 1-м раунде как-то получалось сдерживать их, но все равно эмоции в некоторых моментах брали верх. И нельзя сказать, что их выплески идут ей на пользу.

С американкой на старте мейджора, которую она обыграла 6:3, 4:6, 6:1, было много ошибок во 2-й партии. Процент попаданий первой подачи оставляет желать лучшего (с Лю было только 49%). Отсюда, к слову, и психи начинаются...

Одно можно сказать точно – игры Марты не бывают скучными. В одном розыгрыше она пойдет атаковать, мощно и уверенно, а во втором полетит ракетка об корт. Мертенс - это keep calm and cary on. Все из-за большого опыта, но сейчас о Марте.

По факту, в 2024 году мы пока что не увидели идеального матча в ее исполнении. Есть ощущения, что с Мертенс мы сможем понаблюдать за ее отличной игрой, но это только ощущения, никаких предпосылок пока что нет.

Один из позитивных индикаторов – хорошая игра в паре с Катаржиной Кавой. Костюк и представительница Польши разгромили тандем Мария / Рус на старте парного разряда. Это должно придать уверенности. Плюс Марту в Мельбурне любят, есть украинская диаспора, вот это точно должно пойти ей на пользу.

Прогнозировать матчи Костюк сложно, ведь всегда хочется верить, что ее потенциал наконец-то раскроется, но, как уже было сказано выше, в новом сезоне пока хороших матчей у Марты не было. 4:2 в 2024, победа над аутформенной Калининой, над куда более слабыми по уровню Таунсенд и Богдан, ну и теперь Лю. Причем везде было 3 сета, кроме Ангелины. А вот против хороших и зрелых теннисисток Остапенко и Касаткиной Костюк отлетала практически без шансов.

Как сказала Марта: Мертенс лучше, чем Свентек, Соболенко или Рыбакина. Поэтому играть можно и нужно, пытаться пройти как можно дальше по сетке. Далее возможна Мария Саккари, которую украинка обыграла на Уимблдоне. Потенциальная 1/8 финала, что уже неплохо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Элизе Мертенс

Мертенс уже не в праймовой форме, но хорошо провела подготовку к Australian Open. Бельгийка не стала заявляться на более конкурентную Аделаиду, а получила первый номер посева в Хобарте и дошла до финала, где уступила Наварро.

Также в 2024 году Мертенс сыграла в Брисбене, где во 2-м раунде разгромно проиграла Рыбакиной.

В 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии у Элизе была обычная разминка. Майяр Шериф изначально шла явным андердогом. В итоге девушки сыграли 1 сет и 2 гейма во втором (6:2, 2:0 для Мертенс), и египтянка снялась.

Но даже несмотря на столь разгромный счет, Мертенс попадала первым мячом на подаче только в 50% случаев, поэтому это хороший звоночек для Марты. Да и Мертенс успела сделать 3 двойные, поэтому какие-то проблемы с подачей точно есть (у Марты, естественно, их тоже очень много).

Вообще Мертенс является бывшей 12-й ракеткой мира и именно в Мельбурне она доходила дальше всего, если брать турниры Grand Slam. В 2018 году, праймовая на тот момент бельгийка, вышла в полуфинал австралийского мейджора, где поборолась со второй сеяной Каролин Возняцки, но все равно проиграла в двух сетах.

Элизе, к слову, отличная парница. Вторая ракетка мира, 3-кратная победительница турниров Grand Slam (Australian Open 2021 в том числе). Поэтому даже если Марте Элизе и проиграет, то шансы на титул в паре велики (вместе с Се Шувэй, которая недавно завершила карьеру в одиночном разряде, посеяна под вторым номером).

Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

Личные встречи

Девушки играли между собой 1 раз. В 2022 году Мертенс разбила Костюк в 1/32 финала соревнований в Индиан-Уэллсе. Марта недавно оправдалась, сказав, что находилась в ужасном состоянии из-за войны.

В это можно поверить, ведь Костюк больше всех «отхватывает» от фанатов за свои отказы от рукопожатий, да и плюс Марта эмоциональная и молодая девушка, война в любом случае повлияла.

Прогноз

Мертенс идет фавориткой встречи, поэтому есть возможность не брать победу Марты, а подстраховаться с форой.

Предлагаем сделать ставку фора Костюк +3.5 за коэффициент 1.70.