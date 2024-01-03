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  4. Перфоманс Яремчука, возвращение Свитолиной и Надаля, вечный рекорд КриРо?
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03 января 2024, 06:30 |
378
0

Перфоманс Яремчука, возвращение Свитолиной и Надаля, вечный рекорд КриРо?

Главные новости за 2 января на Sport.ua

03 января 2024, 06:30 |
378
0
Перфоманс Яремчука, возвращение Свитолиной и Надаля, вечный рекорд КриРо?
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 2 января.

1А. Первый гол Яремчука в Ла Лиге. Валенсия уверенно обыграла Вильярреал
Летучие мыши набрали 26 очков и вышли на 9-е место в Ла Лиге

1Б. ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
Это первый гол украинского форварда в Ла Лиге, ранее он забивал в Кубке

1В. Коуч Валенсии оценил победу над Вильярреалом, прокомментировав гол Яремчука
В 19-м туре Ла Лиги подопечные Рубена Барахи обыграли «желтую субмарину» со счетом 3:1

2. Дубль Йовича. Милан разгромил Кальяри и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
В четвертьфинале соперником россонери станет «Аталанта» или «Сассуоло»

3А. Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Элина выиграла у Каролин Возняцки в 1/16 финала соревнований в Новой Зеландии

3Б. Суперкамбек Надаля. Король грунта разгромил Принца Тима на харде в Брисбене
Рафаэль выиграл у Доминика Тима на старте турнира АТР 250 в Австралии

4. Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Четыре претендента на медали

5А. Брайтон и Вест Хэм сыграли в сухую ничью
Завершился единственный матч игрового дня в АПЛ

5Б. Таблица АПЛ. Арсенал вылетел из топ-3, Миколенко и Эвертон – в опасности
С 30 декабря по 2 января прошли матчи 20-го тура чемпионата Англии

6. Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник
«Шахтер» отказался от сделки, запросив большую сумму

7А. Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Итальянский наставник сообщил, что против «Мальорки» сыграет Лунин

7Б. Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Атлетико
Решение об участии украинского хавбека будет приниматься перед матчем

8А. ЛУЧЕСКУ: «Украина – вторая родина? Родина лишь одна, для меня это Румыния»
Однозначный ответ от 78-летнего ветерана тренерского цеха

8Б. Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Динамо я построил состав на будущее»
Румынский специалист считает, что многое сделал для киевского клуба

9. Источник: Нью-Йорк отчислил Скапинцева
«Никс» попрощались с украинцем

10. Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Португальский нападающий «Аль-Насра» сыграл 1200 матчей в профессиональной карьере

11А. Тимур ТУТЕРОВ: «К Русину отношусь, как к старшему брату»
Форвард «Сандерленда» и юношеской сборной Украины дал интервью Sport.ua

11Б. 11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
Некоторым из них, вероятно, удастся трудоустроиться уже в январское трансферное окно

11В. Диого – идол Азии: культурный шок, тренировки с армией и другие диковинки
История бразильца, не сумевшего покорить Европу, но ставшего легендой в Таиланде и Малайзии

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Ливерпуль – лидер АПЛ, первый гол Русина, поражение Ястремской
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Итоги от Sport.ua, будущее Лунина, Миколенко – не помощник, Мудрик – тоже
главные новости
Источник Sport.ua
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