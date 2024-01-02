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  4. ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
Испания
02 января 2024, 22:37 | Обновлено 02 января 2024, 22:54
4813
11

ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте

Это первый гол украинского форварда в Ла Лиге, ранее он забивал в Кубке

02 января 2024, 22:37 | Обновлено 02 января 2024, 22:54
4813
11
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Во вторник, 2 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Валенсия» и «Вильярреал». Команды играют на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В дебюте поединка счет открыл украинский нападающий Роман Яремчук. Нападающий забил за «Валенсию» в ворота «Вильярреала» уже на 4-й минуте матча (1:0).

Это его первый гол за испанскую команду в чемпионате Испании. Недавно Роман открыл счет своим голам в футболке «летучих мышей», отличившись в матче Кубка Испании.

ВИДЕО в Telegram. Как Яремчук забил первый гол в Ла Лиге

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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Валенсия - Вильярреал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Falko
Як ти Новий рік розпочнеш, так його і проведеш. З почином, Ромо ;)
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+17
Remark
Це просто машина по забиванню голів)))
Щирі вітання. Головне продовжувати в тому ж дусі)
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+5
Микола Захарченко
Нарешті прорвало Рому 
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+5
Mr Voevudskiy
Эту машину уже не остановить 
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+3
Sdag
Админ, что ж ты фраер сдал назад? Где новость, Где? Опустили? "Кучка дебилов на сцене". Тренер сборной Украины по футболу наехал на "95 Квартал" за номер про Скадовск.   https://sport.ua/uk/news/659880-kupa-debiliv-na-stsen
i-trener-zbirnoi-ukraini-rozkritikuvav-kvartal-95"
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+2
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SuperMario
Ну и где ваши претенденты на зм,всякие Холанды,Мбаппе,Белингемы,у одного Яремчука голов в году больше,чем у них всех вместе взятых)))
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+2
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Алекс 122
Это событие будут годы обсуждать 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Помнят...ноги )
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0
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