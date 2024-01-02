ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
Это первый гол украинского форварда в Ла Лиге, ранее он забивал в Кубке
Во вторник, 2 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Валенсия» и «Вильярреал». Команды играют на стадионе «Месталья» в Валенсии.
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В дебюте поединка счет открыл украинский нападающий Роман Яремчук. Нападающий забил за «Валенсию» в ворота «Вильярреала» уже на 4-й минуте матча (1:0).
Это его первый гол за испанскую команду в чемпионате Испании. Недавно Роман открыл счет своим голам в футболке «летучих мышей», отличившись в матче Кубка Испании.
ВИДЕО в Telegram. Как Яремчук забил первый гол в Ла Лиге
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