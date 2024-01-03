Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый гол Яремчука в Ла Лиге. Валенсия уверенно обыграла Вильярреал
Чемпионат Испании
Валенсия
02.01.2024 22:30 – FT 3 : 1
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 января 2024, 00:25 | Обновлено 03 января 2024, 01:17
657
0

Первый гол Яремчука в Ла Лиге. Валенсия уверенно обыграла Вильярреал

Летучие мыши набрали 26 очков и вышли на 9-е место в Ла Лиге

03 января 2024, 00:25 | Обновлено 03 января 2024, 01:17
657
0
Первый гол Яремчука в Ла Лиге. Валенсия уверенно обыграла Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Во вторник, 2 января, на «Месталье» прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» обыграла «Вильярреал» (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В дебюте поединка счет открыл украинский нападающий Роман Яремчук. Нападающий забил за «Валенсию» в ворота «Вильярреала» уже на 4-й минуте матча (1:0).

Это его первый гол за испанскую команду в чемпионате Испании. Недавно Роман открыл счет своим голам в футболке «летучих мышей», отличившись в матче Кубка Испании.

ВИДЕО в Telegram. Как Яремчук забил первый гол в Ла Лиге

Яремчук провел на поле 70 минут, после чего был заменен. Дубль у хозяев поля с пенальти оформил Пепелу.

«Валенсия» уверенно обыграла «Вильярреал» (3:1) и вышла на 9-е место в Ла Лиге.

Ла Лига. 19-й тур, 2 января

Валенсия – Вильярреал – 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27 (пен), 57 (пен) – Морено, 73

Валенсия: Мамардашвили, Фулькье, Габриэл Паулиста, Москера, Гайя (Хесус Васкес, 78), Франсиско Перес (Гасьоровски, 86), Гильямон, Канос (Диего Лопес, 69), Пепелу, Яремчук (Герра, 70), Дуро (Мари, 86).

Вильярреал: Йоргенсен, Альтимира (Фемения, 78), Альбиоль (Байи, 17), Куэнка, Альберто Морено (Тригерос, 78), Капу (Бреретон, 65), Парехо, Терратс, Ахомаш, Жерар Морено, Моралес (Коклен, 65).

Предупреждения: Байи (37), Парехо (49), Капу (56), Гайя (63), Диего Лопес (74), Терратс (80), Куэнка (90+3).

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Пепелу (Валенсия).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепелу (Валенсия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Валенсия).
По теме:
У кого 8.4? Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Вильярреал
Валенсия – Вильярреал – 3:1. Быстрый гол Яремчука. Видео голов и обзор
Жирона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Вильярреал чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук видео голов и обзор Валенсия - Вильярреал Херард Морено
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник
Футбол | 02 января 2024, 20:31 18
Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник
Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник

«Шахтер» отказался от сделки, запросив большую сумму

ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
Футбол | 02 января 2024, 07:26 0
ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?

Лионель приобрел дом в сентябре 2023 года

Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Футбол | 02.01.2024, 14:19
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Дубль Йовича. Милан разгромил Кальяри и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол | 02.01.2024, 23:59
Дубль Йовича. Милан разгромил Кальяри и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Дубль Йовича. Милан разгромил Кальяри и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Футбол | 02.01.2024, 16:46
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
01.01.2024, 14:41 1
Теннис
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
02.01.2024, 00:23 7
Футбол
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
01.01.2024, 20:59 10
Футбол
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
02.01.2024, 14:11 11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
02.01.2024, 09:49
Хоккей
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
01.01.2024, 20:00 1
Футбол
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
01.01.2024, 18:27 16
Футбол
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
02.01.2024, 18:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем