Первый гол Яремчука в Ла Лиге. Валенсия уверенно обыграла Вильярреал

Во вторник, 2 января, на «Месталье» прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» обыграла «Вильярреал» (3:1).

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В дебюте поединка счет открыл украинский нападающий Роман Яремчук. Нападающий забил за «Валенсию» в ворота «Вильярреала» уже на 4-й минуте матча (1:0).

Это его первый гол за испанскую команду в чемпионате Испании. Недавно Роман открыл счет своим голам в футболке «летучих мышей», отличившись в матче Кубка Испании.

ВИДЕО в Telegram. Как Яремчук забил первый гол в Ла Лиге

Яремчук провел на поле 70 минут, после чего был заменен. Дубль у хозяев поля с пенальти оформил Пепелу.

«Валенсия» уверенно обыграла «Вильярреал» (3:1) и вышла на 9-е место в Ла Лиге.

Ла Лига. 19-й тур, 2 января

Валенсия – Вильярреал – 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27 (пен), 57 (пен) – Морено, 73

Валенсия: Мамардашвили, Фулькье, Габриэл Паулиста, Москера, Гайя (Хесус Васкес, 78), Франсиско Перес (Гасьоровски, 86), Гильямон, Канос (Диего Лопес, 69), Пепелу, Яремчук (Герра, 70), Дуро (Мари, 86).

Вильярреал: Йоргенсен, Альтимира (Фемения, 78), Альбиоль (Байи, 17), Куэнка, Альберто Морено (Тригерос, 78), Капу (Бреретон, 65), Парехо, Терратс, Ахомаш, Жерар Морено, Моралес (Коклен, 65).

Предупреждения: Байи (37), Парехо (49), Капу (56), Гайя (63), Диего Лопес (74), Терратс (80), Куэнка (90+3).

Видеообзор матча

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