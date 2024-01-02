Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Валенсия
02.01.2024 22:30 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 января 2024, 03:13 | Обновлено 02 января 2024, 03:14
15
0

Валенсия – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 января в 22:30 по Киеву

02 января 2024, 03:13 | Обновлено 02 января 2024, 03:14
15
0
Валенсия – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 января на «Месталье» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Валенсия

Команда в этом сезона играет сравнительно успешно. Достаточно сравнить их нынешние результаты с теми, что были показаны как раз год назад, в тот момент, когда Гаттузо все-таки ушел, а на тренерский пост поставили местную легенду, Бараху. Тот подняв лос чес изо дна таблицы, сохранив им место в Ла Лиге. Сейчас нет особенных шансов побороться за что-то значимое. Но, главное, получается неплохо держаться в районе экватора таблицы, и ни футболисты, ни болельщики могут не оглядываться на зону вылета - от лучшего из аутсайдеров оторвались на 10 очков. Был неприятный отрезок в конце осени и начале зимы, взяв 1 очко за 4 тура. Но перед Рождеством получилось прибавить, сначала оформив боевую ничью с чемпионом, Барселоной, а потом - оформили минимальную, но победу в Мадриде над Райо Вальекано.

Вильярреал

Клуб стал одним из главных разочарований этого сезона в испанском футболе. Нет, есть, конечно, Севилья с Сельтой. Но как же завсегдатая еврокубков лихорадило всю осень! В итоге с ними сейчас работает третий наставник за какие-то 4-5 месяцев, Марселино Гарсия Тораль. Он когда-то проявил себя тут успешно. Да и сейчас получилось выиграть группу Лиги Европы - все решила выездная победа над Ренном в последнем туре. Но в Примере были даже в декабре поражения не только от мадридского Реала, но и от Сосьедада, и только ничья с Севильей. Впрочем, перед Рождеством получилось порадовать своих болельщиков, выиграв 3-2 перестрелку дома у кризисной Сельты. 19 очков после 18 матчей - явно ждали большего от желтого субмарина.

Статистика личных встреч

В 2022-м году Вильярреал выиграл оба поединка. Но в мае стороны ограничились ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют Валенсии, что располагается выше в таблицы и играет дома. Но она тоже не особенно сильна, так что стоит ставить на нейтральные тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,05).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вест Хэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Милан – Кальяри. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Валенсия Вильярреал Валенсия - Вильярреал прогнозы на футбол прогнозы Роман Яремчук
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл
Футбол | 01 января 2024, 21:40 0
Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл
Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл

1 января в 22:00 на Энфилде пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-лиги

ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
Футбол | 01 января 2024, 15:25 7
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда

Назарий отличился в матче против «Престона»

Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Футбол | 01.01.2024, 13:43
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Артета прокомментировал травму Зинченко
Футбол | 01.01.2024, 12:44
Артета прокомментировал травму Зинченко
Артета прокомментировал травму Зинченко
Ліверпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Футбол | 02.01.2024, 00:23
Ліверпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ліверпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
01.01.2024, 20:59 8
Футбол
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
31.12.2023, 10:28
Футбол
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
31.12.2023, 15:25 12
Футбол
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
31.12.2023, 17:56 94
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
01.01.2024, 11:25 79
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
01.01.2024, 00:10 5
Хоккей
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
31.12.2023, 06:59 10
Футбол
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем