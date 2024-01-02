2 января на «Месталье» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Валенсия

Команда в этом сезона играет сравнительно успешно. Достаточно сравнить их нынешние результаты с теми, что были показаны как раз год назад, в тот момент, когда Гаттузо все-таки ушел, а на тренерский пост поставили местную легенду, Бараху. Тот подняв лос чес изо дна таблицы, сохранив им место в Ла Лиге. Сейчас нет особенных шансов побороться за что-то значимое. Но, главное, получается неплохо держаться в районе экватора таблицы, и ни футболисты, ни болельщики могут не оглядываться на зону вылета - от лучшего из аутсайдеров оторвались на 10 очков. Был неприятный отрезок в конце осени и начале зимы, взяв 1 очко за 4 тура. Но перед Рождеством получилось прибавить, сначала оформив боевую ничью с чемпионом, Барселоной, а потом - оформили минимальную, но победу в Мадриде над Райо Вальекано.

Вильярреал

Клуб стал одним из главных разочарований этого сезона в испанском футболе. Нет, есть, конечно, Севилья с Сельтой. Но как же завсегдатая еврокубков лихорадило всю осень! В итоге с ними сейчас работает третий наставник за какие-то 4-5 месяцев, Марселино Гарсия Тораль. Он когда-то проявил себя тут успешно. Да и сейчас получилось выиграть группу Лиги Европы - все решила выездная победа над Ренном в последнем туре. Но в Примере были даже в декабре поражения не только от мадридского Реала, но и от Сосьедада, и только ничья с Севильей. Впрочем, перед Рождеством получилось порадовать своих болельщиков, выиграв 3-2 перестрелку дома у кризисной Сельты. 19 очков после 18 матчей - явно ждали большего от желтого субмарина.

Статистика личных встреч

В 2022-м году Вильярреал выиграл оба поединка. Но в мае стороны ограничились ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют Валенсии, что располагается выше в таблицы и играет дома. Но она тоже не особенно сильна, так что стоит ставить на нейтральные тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,05).