Валенсия – Вильярреал – 3:1. Быстрый гол Яремчука. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура испанской Ла Лиги
Вечером 2 января на «Месталье» прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» обыграла «Вильярреал» (3:1).
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В дебюте поединка, на 4-й минуте, счет открыл украинский нападающий Роман Яремчук. Это его первый гол за испанскую команду в чемпионате Испании. Яремчук провел на поле 70 минут, после чего был заменен.
Дубль у хозяев поля с пенальти оформил Пепелу. «Валенсия» уверенно обыграла «Вильярреал» (3:1) и вышла на 9-е место в Ла Лиге.
Ла Лига. 19-й тур, 2 января
Валенсия – Вильярреал – 3:1
Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27 (пен), 57 (пен) – Морено, 73
Видеообзор матча
События матча
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