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Чемпионат Испании
Валенсия
02.01.2024 22:30 – FT 3 : 1
Вильярреал
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Испания
03 января 2024, 00:59 | Обновлено 03 января 2024, 01:24
247
0

Валенсия – Вильярреал – 3:1. Быстрый гол Яремчука. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура испанской Ла Лиги

03 января 2024, 00:59 | Обновлено 03 января 2024, 01:24
247
0
Валенсия – Вильярреал – 3:1. Быстрый гол Яремчука. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 января на «Месталье» прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» обыграла «Вильярреал» (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В дебюте поединка, на 4-й минуте, счет открыл украинский нападающий Роман Яремчук. Это его первый гол за испанскую команду в чемпионате Испании. Яремчук провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

Дубль у хозяев поля с пенальти оформил Пепелу. «Валенсия» уверенно обыграла «Вильярреал» (3:1) и вышла на 9-е место в Ла Лиге.

Ла Лига. 19-й тур, 2 января

Валенсия – Вильярреал – 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27 (пен), 57 (пен) – Морено, 73

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Пепелу (Валенсия).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепелу (Валенсия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Валенсия).
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Источник Sport.ua
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