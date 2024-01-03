Вечером 2 января на «Месталье» прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» обыграла «Вильярреал» (3:1).

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В дебюте поединка, на 4-й минуте, счет открыл украинский нападающий Роман Яремчук. Это его первый гол за испанскую команду в чемпионате Испании. Яремчук провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

Дубль у хозяев поля с пенальти оформил Пепелу. «Валенсия» уверенно обыграла «Вильярреал» (3:1) и вышла на 9-е место в Ла Лиге.

Ла Лига. 19-й тур, 2 января

Валенсия – Вильярреал – 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27 (пен), 57 (пен) – Морено, 73

Видеообзор матча