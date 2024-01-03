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Чемпионат Испании
Валенсия
02.01.2024 22:30 – FT 3 : 1
Вильярреал
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Испания
03 января 2024, 01:55 |
402
0

Коуч Валенсии оценил победу над Вильярреалом, прокомментировав гол Яремчука

В 19-м туре Ла Лиги подопечные Рубена Барахи обыграли «желтую субмарину» со счетом 3:1

03 января 2024, 01:55 |
402
0
Коуч Валенсии оценил победу над Вильярреалом, прокомментировав гол Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Бараха

2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Украинец открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».

После завершения встречи главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал успех своих подопечных, а также отметил мяч Романа:

«Я не очень люблю делать расчеты. Наша цель – соревноваться в каждой игре. Для нас эта игра была важна, ведь сезон начался после рождественских каникул. Целью было быть конкурентоспособным и показать хорошую игру, выполнить план игры. И нам посчастливилось это сделать, и мы оказались сильны, когда у нас были возможности. Ощущения от встречи хорошие. Я никогда не занимаюсь расчетами и цифрами. Я живу изо дня в день. Будем наслаждаться победой.

Я не люблю говорить о конкретных игроках, но все прошло хорошо. Пепелу стал трендом своего сезона, забив два гола. Но все были в порядке. Как и Роман Яремчук, который забил гол. Чем более конкурентоспособными мы будем как команда, тем мы, несомненно, будем сильнее.

Что я думаю об игроках, попавших в ротацию? Я ценю их отношение превыше всего, потому что никто из них не сдался. Есть конкретные случаи, когда нужна уверенность, например, гол нападающего. Я уверен, что Роман вырастет. Мы всегда стремимся быть конкурентоспособной командой, и главное — это приверженность каждого. Подкрепляется коллектив, и мы продолжаем идти к цели.

Я думаю, что первые полчаса были очень хороши с точки зрения того, чего хотела игра: прессинговать и использовать преимущество. Плюс у нас было хорошее преимущество в 2 мяча. Игра на старте была очень хорошей. Думаю, мы очень хорошо интерпретировали игру. Ребята поработали хорошо и одержали большую победу.

Мы настаиваем на том, чтобы поддерживать тот темп, который у нас есть, и продолжать прилагать усилия.

Нужны ли новые игроки, чтобы пытаться подняться как можно выше в Ла Лиге? Я не вдаюсь в эти оценки, я хочу насладиться моментом, как это сделала «Месталья» в этом матче. Это не помогает нам думать о будущем, конкуренция сама по себе поставит тебя туда, где тебе место, нужно сохранять баланс.

Я доволен тем, как команда соревнуется. Бывают моменты, когда мы не побеждаем, но все же делаем все хорошо. Оценку делаю по сегодняшней игре. Две победы подряд всегда позитивно, потому что это придаёт нам уверенности. Если мы будем соревноваться так же, как сегодня, мы будем близки к тому, чтобы выиграть больше игр.

Сегодня снова было зрелищно, и я рад, что болельщики смогли получить от матча удовольствие, потому что на днях на тренировку пришло 15 000 человек. Их энергия заряжает нас.

Приближается Кубок Испании. Наша цель как клуба – выступить на каждом турнире по максимуму. Но позвольте мне насладиться сегодняшним вечером. Кубок сложный, и мы, как и все, постараемся пройти в следующий этап», – сказал Бараха.

Видеообзор матча Валенсия – Вильярреал – 3:1

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Пепелу (Валенсия).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепелу (Валенсия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Валенсия).
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Рубен Бараха Роман Яремчук пресс-конференция Ла Лига чемпионат Испании по футболу Валенсия Вильярреал Валенсия - Вильярреал
Источник AS
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