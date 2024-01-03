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  4. У кого 8.4? Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Вильярреал
Испания
03 января 2024, 01:15 |
537
0

У кого 8.4? Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Вильярреал

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу летучих мышей, Роман открыл счет в поединке

03 января 2024, 01:15 |
537
0
У кого 8.4? Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут, после чего был заменен на Хавьера Герра.

Яремчук открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.2 баллов. Такой показатель Романа является вторым лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в матче.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля (оба гола – с пенальти) Пепелу (8.4).

Оценки WhoScored за матч Валенсия – Вильярреал – 3:1

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Роман Яремчук оценки WhoScored Валенсия Вильярреал Валенсия - Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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