У кого 8.4? Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Вильярреал
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу летучих мышей, Роман открыл счет в поединке
2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».
Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут, после чего был заменен на Хавьера Герра.
Яремчук открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.2 баллов. Такой показатель Романа является вторым лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в матче.
Лучшим игроком поединка был признан автор дубля (оба гола – с пенальти) Пепелу (8.4).
Оценки WhoScored за матч Валенсия – Вильярреал – 3:1
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