У кого 8.4? Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Вильярреал

2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут, после чего был заменен на Хавьера Герра.

Яремчук открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.2 баллов. Такой показатель Романа является вторым лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в матче.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля (оба гола – с пенальти) Пепелу (8.4).

Оценки WhoScored за матч Валенсия – Вильярреал – 3:1