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Англия
03 января 2024, 05:57 |
771
0

Таблица АПЛ. Арсенал вылетел из топ-3, Миколенко и Эвертон – в опасности

С 30 декабря по 2 января прошли матчи 20-го тура чемпионата Англии

03 января 2024, 05:57 |
771
0
Таблица АПЛ. Арсенал вылетел из топ-3, Миколенко и Эвертон – в опасности
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

С 30 декабря по 2 января прошли матчи 20-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Ливерпуль» в напряженном матче на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2. Лидер «скаузеров» Мохамед Салах отметился дублем и ассистом во 2-м тайме поединка, а в 1-м не сумел реализовать пенальти.

«Астон Вилла» дома вырвала победу у «Бернли» на 89-й минуте благодаря забитому голу Дугласа Луиса с пенальти.

«Арсенал» потерпел второе поражение подряд. На этот раз «канониры» без украинского защитника Александра Зинченко уступили «Фулхэму» в гостях 1:2.

«Манчестер Сити» на «Этихад» спокойно обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.

«Челси» в гостях выиграл у «Лутон Таун» 3:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик пропустил встречу из-за травмы, полученной в матче с «Кристал Пэлас».

«Эвертон» на выезде разгромно проиграл «Вулверхэмптону» 0:3. Представитель Украины в составе «ирисок» Виталий Миколенко отыграл все 90 минут.

«Тоттенхэм» на своем поле выиграл у «Борнмута» 3:1. Украинец Илья Забарный провел весь поединок за «вишен».

«Брентфорд» проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:3. Егор Ярмолюк начал встречу на скамейке запасных и появился на поле только на 80-й минуте, заменив Виталия Янельта.

Сейчас лидером высшего дивизиона Англии является «Ливерпуль». У подопечных Юргена Клоппа 45 очков. На 2-й позиции идет «Астон Вилла» (42), а тройку замыкает «Манчестер Сити» (40), у которого 1 игра в запасе. «Арсенал», который выпал из топ-3, находится на 4-м месте с 40 пунктами, а на 5-м расположился «Тоттенхэм» (39).

«Челси» и Мудрик продолжают идти десятыми с 28 очками, деля 10-е и 11-е места с «Вулверхэмптоном». «Борнмут» с Забарным располагается на 12-й позиции, имея 1 матч в запасе. «Бренфторд» Ярмолюка находится на 16-й строчке, а «Эвертон» Миколенко – на 17-й (16). «Ириски» очень близки к зоне вылета, которая начинается с 18-го места. Правда, стоит отметить, что ливерпульский клуб был оштрафован на 10 очков из-за нарушения правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs).

АПЛ 2023/24. 30 декабря – 2 января. 20-й тур

  • Лутон Таун – Челси – 2:3
  • Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0
  • Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 2:0
  • Кристал Пэлас – Брентфорд – 3:1
  • Астон Вилла – Бернли – 3:2
  • Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:1
  • Тоттенхэм – Борнмут – 3:1
  • Фулхэм – Арсенал – 2:1
  • Ливерпуль – Ньюкасл – 4:2
  • Вест Хэм – Брайтон – 0:0

Таблица АПЛ 2023/24 после 20-го тура

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Источник Sport.ua
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