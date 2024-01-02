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  4. Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 20:31 |
1964
14

Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник

«Шахтер» отказался от сделки, запросив большую сумму

02 января 2024, 20:31 |
1964
14
Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник
shakhtar.com. Георгий Судаков

Немецкий «Лейпциг» делал предложение «Шахтеру» о трансфере 21-летнего хавбека Георгия Судакова в размере 25 миллионов евро, но получил отказ.

Украинский клуб уведомил немцев, что хочет получить за своего футболиста как минимум 35 миллионов евро.

Такую же сумму «горняки» требуют и от «Ювентуса» и «Наполи», которые также проявляют заинтересованность в услугах Судакова.

Ранее сообщалось, что Судаков входит в сферу интересов «Брайтона».

Напомним, «Лейпциг» не так давно оформил покупку северомакедонского полузащитника Элифа Элмаса, за которого немцы заплатили «Наполи» 23 миллиона евро.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк РБ Лейпциг трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
Источник OneFootball
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Комментарии 14
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Алекс 122
Повторяется развод как с мудриком .Там тоже начинали с того что вроде в байере медосмотр проходит а потом выдумали что арсенал 60 млн дает .Не думаю что с итальянцами такое прокатит .Они хотят купить за 15 Холанда или беллингема
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+3
Octopus
Отличный вариант, зря отказались. 25 + % от перепродажи. Почему нет, в Шахтере не верят, что его потом перепродадут? Лейпциг тем и промышляет что продает.
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
Sheva19
На фига тот Лейпциг хочет разкрутить потом за полтинник продать 
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0
Remark
Як на мене, то його чемп - Італія чи Іспанія. Німеччина не для нього)
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Roma513
Копійки, 50 і крапка
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-1
umnuy2
короче будут бегать кругами предлагать по очереди пока не придёт клуб с АПЛ и не даст сорокет.Жора меньше сорокета не стоит-посмотрите какая сейчас инфляция футбольная-отстой всякий по 20-30 берут а тут чел в порядке и на перспективу
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-4
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Класний був би варіант 
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-6
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