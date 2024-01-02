Лейпциг предлагал за Судакова 25 миллионов евро – источник
«Шахтер» отказался от сделки, запросив большую сумму
Немецкий «Лейпциг» делал предложение «Шахтеру» о трансфере 21-летнего хавбека Георгия Судакова в размере 25 миллионов евро, но получил отказ.
Украинский клуб уведомил немцев, что хочет получить за своего футболиста как минимум 35 миллионов евро.
Такую же сумму «горняки» требуют и от «Ювентуса» и «Наполи», которые также проявляют заинтересованность в услугах Судакова.
Ранее сообщалось, что Судаков входит в сферу интересов «Брайтона».
Напомним, «Лейпциг» не так давно оформил покупку северомакедонского полузащитника Элифа Элмаса, за которого немцы заплатили «Наполи» 23 миллиона евро.
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