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  4. К Де Дзерби? Брайтон заинтересован в покупке Судакова
Украина. Премьер лига
01 января 2024, 13:14 |
987
1

К Де Дзерби? Брайтон заинтересован в покупке Судакова

Клуб английской Премьер-лиги изучает возможность трансфера украинского таланта

01 января 2024, 13:14 |
987
1
К Де Дзерби? Брайтон заинтересован в покупке Судакова
shakhtar.com. Георгий Судаков

Английский «Брайтон» готов составить конкуренцию итальянским «Ювентусу» и «Наполи» в борьбе за 21-летнего полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

Подписание Судакова отлично вписывается в концепцию «Брайтона», в котором ставку предпочитают делать на молодых и талантливых исполнителей.

Кроме того, важную роль в осуществлении сделки может сыграть персона главного тренера «чаек» Роберто Де Дзерби, который ранее работал в «Шахтере» и прекрасно знаком с Судаковым.

«Горняки» открыты к переговорам по Судакову и готовы к продаже хавбека в январе, но только за 30-35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов платить Судакову по 1,7 миллиона евро в год.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Брайтон трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы Роберто Де Дзерби
Источник Calciomercato.it
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Комментарии 1
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SamojlovS
Может и в Брайтон, но вот к ДЗ - вряд ли - его, скорее всего летом сманят в топ-клуб. 
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