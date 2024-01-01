К Де Дзерби? Брайтон заинтересован в покупке Судакова

Английский «Брайтон» готов составить конкуренцию итальянским «Ювентусу» и «Наполи» в борьбе за 21-летнего полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

Подписание Судакова отлично вписывается в концепцию «Брайтона», в котором ставку предпочитают делать на молодых и талантливых исполнителей.

Кроме того, важную роль в осуществлении сделки может сыграть персона главного тренера «чаек» Роберто Де Дзерби, который ранее работал в «Шахтере» и прекрасно знаком с Судаковым.

«Горняки» открыты к переговорам по Судакову и готовы к продаже хавбека в январе, но только за 30-35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов платить Судакову по 1,7 миллиона евро в год.