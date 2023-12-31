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Италия
31 декабря 2023, 08:59 |
3658
0

Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову

Итальянский клуб готов предложить украинцу ежегодную выплату в 1.7 миллиона евро

31 декабря 2023, 08:59 |
3658
0
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских команд.

Чаще всего Судакова связывают с итальянским «Ювентусом». Итальянский гранд готов предложить «Шахтеру» за украинца 30 миллионов евро, но «зебрам» сначала нужно продать нескольких игроков, чтобы выручить достаточно средств для приобретения украинца.

По информации источника, руководство туринского клуба готово предложить Судакову годовую зарплату в размере 1.7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Судаков заинтересовал действующего чемпиона Италии «Наполи».

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Георгий Судаков Ювентус Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы трансферы УПЛ
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