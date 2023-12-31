Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову

21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских команд.

Чаще всего Судакова связывают с итальянским «Ювентусом». Итальянский гранд готов предложить «Шахтеру» за украинца 30 миллионов евро, но «зебрам» сначала нужно продать нескольких игроков, чтобы выручить достаточно средств для приобретения украинца.

По информации источника, руководство туринского клуба готово предложить Судакову годовую зарплату в размере 1.7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Судаков заинтересовал действующего чемпиона Италии «Наполи».