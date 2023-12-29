Еще один итальянский гранд хочет приобрести Судакова

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских команд.

По информации Sport Italia, действующий чемпион Италии «Наполи» планирует усиление своей атакующей силы в зимнее трансферное окно и стал проявлять заинтересованность в подписании Георгия Судакова. Руководство неаполитанского клуба знает, что «Шахтер» будет просить за своего таланта минимум 35 миллионов евро и готов бороться с «Ювентусом» за подписание Георгия.

Ранее сообщалось, что «Наполи» заинтересован в подписании еще одного игрока донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко.