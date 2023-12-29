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Италия
29 декабря 2023, 09:53 |
1486
3

Еще один итальянский гранд хочет приобрести Судакова

В услугах игрока «Шахтера» заинтересовался «Наполи»

29 декабря 2023, 09:53 |
1486
3
Еще один итальянский гранд хочет приобрести Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских команд.

По информации Sport Italia, действующий чемпион Италии «Наполи» планирует усиление своей атакующей силы в зимнее трансферное окно и стал проявлять заинтересованность в подписании Георгия Судакова. Руководство неаполитанского клуба знает, что «Шахтер» будет просить за своего таланта минимум 35 миллионов евро и готов бороться с «Ювентусом» за подписание Георгия.

Ранее сообщалось, что «Наполи» заинтересован в подписании еще одного игрока донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко.

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Источник: Динамо интересуется защитником лидера УПЛ
Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Источник Sportitalia
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Алекс 122
Байки будут до конца зимы .Вариант как с мудриком напарить игрока который стоит максимум 5 за 70 уже не проконает .
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