Матвиенко заинтересовал действующего чемпиона Италии
«Наполи» всерьез присматривается к украинскому центрбеку
Действующий чемпион Италии «Наполи», дела которого в текущем сезоне обстоят не столь успешно, как год назад, собирается усиливаться в январское трансферное окно.
После продажи Элифа Элмаса в «Лейпциг» за 25 миллионов евро, неаполитанский клуб намерен реинвестировать полученные средства в покупку нового центрального защитника.
В «Наполи» уже определили приоритетного кандидата в оборону, которым стал центрбек «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко. Итальянцы полагают, что защитник «горняков» будет очень полезен их команде, а для трансфера хватит 30 миллионов евро.
27-летний Матвиенко в текущем сезоне провел 16 матчей за «Шахтер», отличившись 4 забитыми мячами. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.
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