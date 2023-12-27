Матвиенко заинтересовал действующего чемпиона Италии

Действующий чемпион Италии «Наполи», дела которого в текущем сезоне обстоят не столь успешно, как год назад, собирается усиливаться в январское трансферное окно.

После продажи Элифа Элмаса в «Лейпциг» за 25 миллионов евро, неаполитанский клуб намерен реинвестировать полученные средства в покупку нового центрального защитника.

В «Наполи» уже определили приоритетного кандидата в оборону, которым стал центрбек «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко. Итальянцы полагают, что защитник «горняков» будет очень полезен их команде, а для трансфера хватит 30 миллионов евро.

27-летний Матвиенко в текущем сезоне провел 16 матчей за «Шахтер», отличившись 4 забитыми мячами. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.