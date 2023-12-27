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  4. Матвиенко заинтересовал действующего чемпиона Италии
Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 21:01 |
2624
26

Матвиенко заинтересовал действующего чемпиона Италии

«Наполи» всерьез присматривается к украинскому центрбеку

27 декабря 2023, 21:01 |
2624
26
Матвиенко заинтересовал действующего чемпиона Италии
shakhtar.com. Николай Матвиенко

Действующий чемпион Италии «Наполи», дела которого в текущем сезоне обстоят не столь успешно, как год назад, собирается усиливаться в январское трансферное окно.

После продажи Элифа Элмаса в «Лейпциг» за 25 миллионов евро, неаполитанский клуб намерен реинвестировать полученные средства в покупку нового центрального защитника.

В «Наполи» уже определили приоритетного кандидата в оборону, которым стал центрбек «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко. Итальянцы полагают, что защитник «горняков» будет очень полезен их команде, а для трансфера хватит 30 миллионов евро.

27-летний Матвиенко в текущем сезоне провел 16 матчей за «Шахтер», отличившись 4 забитыми мячами. Его контракт с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк Наполи трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы
Источник CalcioNow
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Комментарии 26
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Виктор Войцеховский
Какие 30 лямов за этого бокопора? Еще и 28 лет почти.
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+5
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Андрей Шевченко
30 за це мертве лайно то багато
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+4
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Remark
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+3
Pavel_i_CO
Ахмєтав готовий на все, щоб до весни добудувати свою яхту за 500млн євро. Навіть придумав байки про Суднакова і Матвієнка, які по 30млн коштують)
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+3
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Умник
Однозначно дороже белингема. 200 млн.
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
надо брать. Всем будет хорошо.
Но продать за 25 и купить за 30 слабо верится
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+2
Aries2005
30 лямів за Матвієнка!!!? 
Ну хіба що тугриків.
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Перевіримо реакцію ручних тварин... федя і запасной - ви чмо!! ФАС!!
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Наполі мало сьомого місця? Купуйте, будете ще глибше 
Ответить
+1
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Burevestnik
На канец- то  вспомнили о лучшем защитнике!!! Италия - его стихия.
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+1
Алекс 122
Навіть смішно 
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0
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nicksaf
Какая Италия? В металлист.
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0
AK.228
Треба продавати
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-3
Лига конференций без динамо
Всё дырявые спать все ночь не будут ,шапкой буей и дрющаном даже вестерло не интересуется 
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-4
Лига конференций без динамо
Дырявые опзжшники ещё не написали что палкин эту новость написал у себя на странице и её перепостили  ,а источник купленный Ахметовым 
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-7
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