Сборная УПЛ по итогам осенней части сезона-2023/24 от Wyscout

Украинская Премьер-лига ушла на зимние каникулы, вернуться с которых по плану должна ближе к концу февраля. Сейчас в нашем клубном футболе настает период для активной кадровой работы, возможных тренерских перестановок, а затем – изнурительных тренировок на сборах, где футболистам предстоит воплотить в жизнь все те планы и задачи, которые поставят перед ними наставники.

Пока же матчей в УПЛ не предвидится, мы предлагаем вам узнать, кто, по версии статистического портала Wyscout, по итогам осенней части сезона-2023/24 входит в ряды символической команды текущего розыгрыша. Номинальная схема 4-4-2, по одному основному игроку на каждую позицию плюс два – в резерв. Поехали…

Вратарь – Кирилл Фесюн («Колос»)

Резерв: Денис Бойко («Полесье») и Александр Бандура («Минай»)

ФК Колос. Кирилл Фесюн

Неожиданно, но именно «Колос» на зимнюю паузу ушел в статусе команды с наименьшим количеством пропущенных мячей в сезоне. В 16 поединках коллектив из Ковалевки пропустил в свои ворота только 10 мячей, и огромная заслуга в этом принадлежит голкиперу Кириллу Фесюну, который сыграл все эти матчи от свистка до свистка. Исходя из статистических показателей, Фесюн не входит даже в топ-5 нынешнего розыгрыша УПЛ по количеству осуществленных сейвов, однако именно Кирилл является лидером чемпионата в таком компоненте как предотвращенные голы (4,21). Неудивительно, что интерес к Фесюну уже проявляет «Шахтер», но заполучить 21-летнего вратаря «горнякам» будет не так просто, ведь контракт Кирилла с «Колосом» рассчитан до лета 2025 года, а потому клуб из Ковалевки может затребовать за голкипера немалую сумму отступных.

Правый защитник – Илья Путря («Черноморец»)

Резерв: Андрей Понедельник («Кривбасс») и Алексей Сыч («Рух»)

dynamo.kiev.ua. Илья Путря

25-летний Илья Путря является воспитанником академии «Шахтера», но имя себе в профессиональном футболе этот исполнитель сделал в «Черноморце». За одесскую команду правый фулбек выступает с сезона-2020/21, причем сперва помог «морякам» подняться в УПЛ из Первой лиги, а уже сейчас превратился в истинного лидера коллектива и его капитана. В 15 матчах нынешнего сезона в рамках чемпионата Путря отличился 2 голами и 1 результативной передачей. Кроме того, Илья занимает третье место в УПЛ по рывкам с продвижением, которых в активе этого футболиста 54, что меньше только, чем у его одноклубника Брагару (82) и вингера «Полесья» Макуана (56).

Центральный защитник – Богдан Слюбик («Рух»)

Резерв: Эдуард Сарапий («Днепр-1») и Никита Бурда («Колос»)

ФК Рух. Богдан Слюбик

19-летний Богдан Слюбик прямо сейчас является одним из лучших тинейджеров клубного украинского футбола. Воспитанник академии «Карпат», который перешел в «Рух» осенью 2020 года, еще во второй половине минувшего сезона показал свой невероятный потенциал, а сейчас превратился и вовсе в одного из лидеров «Руха» - команды, которая приятно удивляет своими результатами и ушла на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице. Слюбик сыграл 17 матчей и отличился 2 забитыми мячами, а еще Богдан является третьим в УПЛ по единоборствам в обороне (147) и четвертым – по верховым единоборствам (89). Также этот футболист хорошо помогает своей команде вести игру через пас, занимая четвертую строчку в УПЛ среди футболистов с максимальным показателем выполненных передач (896). Неудивительно, что на Слюбика засматриваются многие клубы, но «Рух» оценивает своего таланта весьма дорого – в 5 миллионов евро.

Центральный защитник – Николай Матвиенко («Шахтер»)

Резерв: Даниил Бескоровайный («Кривбасс») и Валерий Бондаренко («Колос»)

ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Говорить что-либо дополнительное о Николае Матвиенко, который имеет на счету 61 матч в футболке национальной сборной Украины и уже несколько сезонов является одним из лидеров «Шахтера», вряд ли стоит. В нынешнем сезоне Матвиенко раскрыл в себе еще и талант бомбардира, так как в 11 поединках Премьер-лиги записал в актив уже 3 забитых мяча – ровно столько, сколько в двух предыдущих розыгрышах национального чемпионата вместе взятых. Помимо этого Матвиенко привычно входит в когорту футболистов с максимальным числом выполненных передач (3-е место; 916 пасов) и является одним из лучших игроков УПЛ по такому показателю как продвижение мяча (2-е место; индекс 6,75). Возможно, в зимнее окно переходов Николай станет следующим громким исходящим трансфером «Шахтера» – по крайней мере, в такой вариант развития событий верит экс-вратарь «горняков» и бывший коуч «Вереса» Юрий Вирт.

Левый защитник – Иван Дибанго («Кривбасс»)

Резерв: Виталий Роман («Рух») и Евгений Шевченко («Верес»)

ФК Кривбасс. Иван Дибанго (справа)

Камерунец Иван Дибанго стал одним из главных открытий нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги. Футболист, которого «Кривбасс» арендовал у эстонской «Левадии», демонстрирует высокий уровень выступлений и эффективности на поле, по причине чего криворожский клуб уже оценивает возможность активации опции на выкуп его контракта и, возможно, даже варианты с дальнейшей выгодной перепродажей. В 17 матчах УПЛ-2023/24 Дибанго отличился 1 голом и 4 ассистами, и прямо сейчас он является лидером турнира по единоборствам в обороне (186), а также входит в топ-5 по ряду других статистических показателей. Более детально с успехами Дибанго мы знакомили читателей Sport.ua в октябре в рамках отдельного материала.

Центральный полузащитник – Александр Пихаленок («Днепр-1»)

Резерв: Александр Скляр («Ворскла») и Дмитрий Крыськив («Шахтер»)

СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Еще в академии «Шахтера» Александр Пихаленок выделялся и выглядел исполнителем, который способен вести игру и очень тонко взаимодействовать с партнерами по команде. Впрочем, из-за склонности к травматизму Пихаленка в донецком клубе в какой-то момент откровенно списали, а вот в «Днепре-1» Александр расцвел по полной. Прямо сейчас Пихаленок – это, бесспорно, лучший центральный полузащитник украинской Премьер-лиги, который в 17 матчах имеет на своем счету 7 результативных действий (3 гола и 4 ассиста). Также Пихаленок является безоговорочным лидером отечественного чемпионата по количеству ключевых передач (18), и занимает вторую строчку по числу выполненных пасов в финальную треть (153). Слухи уже несколько трансферных окон отправляют Пихаленка в другую команду, но пока в «Днепре-1» настроены по этому вопросу крайне категорично и готовы отпустить Александра в клуб, который активирует клаусулу футболиста, а она составляет ни много ни мало, а 6 миллионов евро.

Правый вингер – Александр Зубков («Шахтер»)

Резерв: Алексей Гуцуляк («Днепр-1») и Илья Квасница («Рух»)

ФК Шахтер. Александр Зубков

27-летний Александр Зубков прямо сейчас является, пожалуй, одной из наиболее заметных фигур в атакующих построениях «Шахтера». Ему, в отличие от 29-летнего Ивана Петряка или 26-летнего Марьяна Шведа, после возвращения в Украину из Европы удалось достаточно быстро адаптироваться к реалиям УПЛ и требованиям в стане донецкой команды. В осенней части сезона в рамках национальной лиги Зубков сыграл 15 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Цифры весьма неплохие, однако если учитывать иные статистические показатели футболиста (в частности, Александр – безоговорочный лидер УПЛ по количеству ударов по воротам соперника – 64, а также – по касаниям в штрафной соперника – 79), то становится очевидным: коэффициент полезного действия у вингера пока на весьма посредственном уровне. Впрочем, нацеленность на ворота оппонентов и постоянная активность в атаке пока перевешивают те минусы в игре Зубкова, о которых мы рассказывали читателям Sport.ua не так давно в рамках отдельного материала.

Атакующий полузащитник – Виталий Буяльский («Динамо»)

Резерв: Виталий Бойко (ЛНЗ) и Орест Кузык («Черноморец»)

ФК Динамо. Виталий Буяльский

30-летний Виталий Буяльский после ухода из «Динамо» Виктора Цыганкова и получения тяжелой травмы Андреем Ярмоленко является, пожалуй, ключевой надеждой Александра Шовковского. Этот исполнитель в 13 поединках УПЛ имеет в активе 11 результативных действий (6 голов и 5 ассистов), и это великолепный показатель. Именно Буяльский прямо сейчас является лучшим ассистентом чемпионата, а еще он – его лидер по числу выполненных глубоких передач (46). Кроме того, если брать во внимание среднематчевые показатели, то здесь Буяльский является еще и лучшим в УПЛ по ключевым передачам, коих в пересчете на 90 минут Виталий делает 1,18. Да и высочайшую точность пасов в разрез (63,64% - второй показатель в лиге) тоже вряд ли стоит сбрасывать со счетов. Расстраивает только то, что к своим годам Виталий имеет на счету лишь невероятно скромные 13 матчей за сборную Украины…

Левый вингер – Бени Макуана («Полесье»)

Резерв: Максим Задерака («Кривбасс») и Андрей Штогрин («Черноморец»)

ФК Полесье. Бени Макуана

Это сейчас на страницах различных изданий и в роликах на Youtube вы найдете многих экспертов и аналитиков, которые вам расскажут, что трансфер Бени Макуана в «Полесье» был едва ли не обречен на успех – мол, клуб из Житомира брал не какого-то ноунейма, а футболиста с опытом выступлений во французской Лиге 1. Однако, справедливости ради, летом нынешнего года, когда Макуана только перебирался в «Полесье» из «Монпелье» за 250 тысяч евро, вокруг этого трансфера было куда больше вопросов и сомнений, чем нынешней напускной уверенности. Да и весь опыт Бени в Лиге 1 сводился к 491 минуте, проведенной в рамках 31 матча (менее 15 минут в пересчете на один поединок!), за которые африканец отличился аж… 1 результативной передачей. Поэтому 4 гола и 2 ассиста в 17 матчах за «Полесье» в осенней части сезона УПЛ можно считать большим успехом для Макуана. Также африканский легионер занимает в чемпионате второе место по рывкам с продвижением (56) и четвертое – по количеству обводок (89). Яркая, а главное эффективная, игра Бени в УПЛ уже привела к стремительному росту его оценочной трансферной стоимости: ровно в два раза – с 600 тысяч евро до 1,2 миллиона евро. Но вряд ли даже за такие деньги собственник «Полесья» Геннадий Буткевич согласится отпустить Макуана в зимнее трансферное окно…

Центральный нападающий – Олег Кожушко («Кривбасс»)

Резерв: Руслан Степанюк («Ворскла») и Юрий Климчук («Рух»)

ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Осеннюю часть чемпионата Олег Кожушко на пару с Владиславом Ванатом из «Динамо» завершил в статусе лучшего голеадора украинской Премьер-лиги. Каждый из форвардов забил по 7 мячей, и если для Ваната после прошлого сезона этот показатель нельзя называть удивительным, то вот результативность Кожушко в команде Юрия Вернидуба действительно оказалась приятной неожиданностью. Ранее на топ-уровне отечественного клубного футбола Олег никогда не забивал более 2 мячей за сезон…

Центральный нападающий – Владислав Ванат («Динамо»)

Резерв: Александр Филиппов («Днепр-1») и Филипп Будковский («Полесье»)

ФК Динамо. Владислав Ванат

Владиславу Ванату удалось заслужить доверие у Мирчи Луческу, что является непростой задачей для любого форварда с украинским паспортом. Под руководством румынского наставника нападающий провел 44 матча, в которых отличился 13 забитыми мячами. Статистика с Александром Шовковским, как тренером «Динамо», у Ваната и вовсе впечатляющая – 7 голов в 9 матчах, и пока нет никаких оснований полагать, что по весне новый полноценный коуч «бело-синих» не продолжит доверять Владиславу место в основном составе команды. Теоретически изменить ситуацию может, пожалуй, только трансфер Ваната в другой клуб, но для этого пока нет совершенно никаких предпосылок – в СМИ подобная возможность даже не обсуждается, и это отменный шанс для Владислава завершить сезон в «Динамо», попутно увеличив показатель забитых мячей, подтянув его до куда более солидной как для форварда цифры.