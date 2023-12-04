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  4. Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 09:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 10:42
1285
0

Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать

Зимой перед боссами львовского клуба возникнет выбор: деньги или сохранение кадрового потенциала

04 декабря 2023, 09:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 10:42
1285
0
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Нынешний сезон в украинской Премьер-лиге пока что складывается абсолютно успешно для львовского «Руха». Команда под руководством 48-летнего Виталия Пономарева неожиданно для многих находится среди претендентов на еврокубковые путевки и не намерена сдавать позиции даже в дуэлях против фаворитов. В частности, в рамках текущего чемпионата «Рух» уже успел обыграть «Кривбасс» (3:1) и отобрать очки у «Шахтера» (1:1).

Успешные выступления львовской команды во многом стали возможны благодаря серьезному прогрессу, который демонстрируют молодые футболисты. Некоторые игроки «Руха» уже сейчас находятся «на карандаше» у более богатых клубов УПЛ, а часть из них даже входит в сферу интересов весьма именитых европейских клубов.

Это означает, что уже в зимнее трансферное окно «Рух», очевидно, получит возможность сперва как следует поторговаться, а затем – и выгодно продать одного или нескольких своих талантов. Пойдет ли на такой шаг менеджмент львовян во главе с собственником клуба Григорием Козловским? Ответ на этот вопрос мы сможем узнать, когда в Украине закроется зимнее трансферное окно, а пока предлагаем обсудить ключевые кадровые активы «Руха», или так сказать «бриллианты» этого клуба, вокруг которых, видимо, и будет происходить основная торговля и шумиха…

Виталий Роман

Возраст: 20 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: правый / левый защитник
Показатели в сезоне УПЛ-2023/24: 15 матчей (1334 минуты), 1 ассист

fcruhlviv.com. Виталий Роман

Виталий Роман перед переходом в «Рух» прошел серьезную подготовку в академии «Карпат», однако перспективы этого клуба на тот момент выглядели более чем туманными, что, очевидно, и побудило талантливого исполнителя перебраться в другой коллектив. Именно в «Рухе» в августе 2021 года Виталий дебютировал в украинской Премьер-лиге, а ключевым футболистом своей команды стал уже в минувшем сезоне.

Примечательно, что год назад Роман действовал в «Рухе» на своей родной позиции – правого защитника, однако после возвращения в команду из аренды в «Кортрейке» Алексея Сыча, перебрался на противоположную «бровку», где также демонстрирует высокий уровень футбола. Прямо сейчас Виталий Роман по индексу Wyscout занимает второе место в списке лучших фланговых защитников УПЛ, уступая только Ивану Дибанго из «Кривбасса», который также действует слева.

Кроме того, Роман входит в топ-5 лучших игроков УПЛ по ряду вполне конкретных игровых показателей. В частности, Виталий занимает четвертую строчку по передачам в разрез (19), а также – по рывкам с продвижением. По общему числу выполненных пасов левый фулбек «Руха» также имеет показатель, которым может похвастаться. В его активе 622 передачи, а это 15-е место в общем рейтинге среди всех футболистов в УПЛ, и абсолютно лучшая цифра для фланговых защитников лиги. Для любителей еще более конкретной статистики стоит упомянуть, что на счету Романа одна результативная передача, а также две предголевые передачи.

На текущий момент, если полагаться на данные Transfermarkt, Виталий Роман имеет контракт с «Рухом», который рассчитан до 31 декабря 2024 года. Оценочная стоимость футболиста равна 500 тысячам евро, но для любого специалиста или болельщика, который погружен в перипетии УПЛ, является очевидным, что эта цифра более чем условна, и в реальности за Романа «Рух» вправе требовать куда более значительную сумму.

Среди претендентов на Романа еще весной нынешнего года называлось «Динамо». Тогда киевляне интересовались фланговым беком «Руха» наряду с некоторыми другими исполнителями, но договориться сторонам ни о чем так и не удалось. Поговаривали, что боссы «Динамо» предлагали коллегам из «Руха» вариант, при котором Роман станет футболистом киевского клуба немедленно и на безвозмездной основе, а взамен львовяне получат 50% от последующего трансфера талантливого защитника. Справедливо, что подобное предложение не нашло отклика у Козловского и его советников, по причине чего Роман остается в «Рухе», где продолжает прогрессировать и ждет более интересного предложения.

Илья Квасница

Возраст: 20 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: правый / левый вингер
Показатели в сезоне УПЛ-2023/24: 15 матчей (721 минута), 5 голов, 4 ассиста

fcruhlviv.com. Илья Квасница

Илья Квасница на юношеском уровне тренировался в академиях «Буковины», «Шахтера» и «Карпат», прежде чем в сентябре 2020-го оказался в «Рухе». Сперва вингер длительное время выступал исключительно за молодежную команду львовян, где очень быстро обратил на себя внимание специалистов, а в декабре минувшего года Леонид Кучук предоставил юному таланту возможность дебютировать в украинской Премьер-лиге.

При Виталии Пономареве Квасница еще больше стал привлекаться к матчам первой команды, однако пока его тяжело называть лидером коллектива. Тренерский штаб «Руха» предпочитает задействовать Илью в роли такого себе «джокера» - игрока, которого можно выпустить на замену с целью усиления атакующей игры команды. И пока подобный подход работает на полную – в активе Квасницы уже 9 результативных действий в 15 поединках, хотя на поле он провел всего 721 минуту.

Детальнее игровые и статистические достижения Квасницы в текущем сезоне мы не так давно разбирали в рамках отдельного материала, а потому остановимся на информации, которая стала достоянием общественности после того момента. В частности, несколько недель назад международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory включил Квасницу в свой рейтинг из 100 лучших футболистов Европы по количеству созданных моментов в сезоне-2023/2024. В этом перечне оказалось только два украинца, причем Илья занял 40-е место, обойдя земляка Виталия Буяльского из «Динамо» (59-я позиция). Впоследствии этот же портал включил Квасницу еще и в рейтинг лучших финишеров мирового футбола по состоянию на текущий момент, причем показатели Ильи оказались выше, чем у Эрлинга Холанда, Мохамеда Салаха, Килиана Мбаппе и Роберта Левандовски.

Пока в СМИ не было громких упоминаний об интересе к Кваснице со стороны других клубов, но есть ощущение, что этот «пробел» будет исправлен уже в самое ближайшее время. По данным Transfermarkt, контракт вингера с «Рухом» рассчитан до лета 2027 года, а его оценочная стоимость ныне равна 400 тысячам евро. Очевидно, что Григорий Козловский будет требовать от потенциальных покупателей на порядок больше, но вот сумеет ли хоть с кем-то договориться, и будет ли вообще продажа Квасницы одной из целей клуба на ближайшее время?

Марко Сапуга

Возраст: 20 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: опорный / центральный полузащитник
Показатели в сезоне УПЛ-2023/24: 14 матчей (1260 минут), 1 ассист

fcruhlviv.com. Марко Сапуга

Коренной львовянин Марко Сапуга начинал заниматься футболом в академии «Карпат», но осенью 2020 года, как и многие его сверстники, перебрался в «Рух», где вскоре дорос до уровня первой команды. Дебютировать в украинской Премьер-лиге Сапуга сумел еще под руководством Ивана Федыка – в мае 2021 года, когда хавбеку не исполнилось еще и 18 лет.

В нынешнем сезоне Сапуга является безоговорочно ключевым исполнителем для львовской команды, а также выполняет функции ее капитана. Прямо сейчас Марко занимает второе место в УПЛ по количеству выполненных передач в разрез (21), пятое – по пасам в финальную треть поля (111), четвертое – по умным передачам (11). По индексу Wyscout Сапуга находится на шестой строчке среди лучших центральных полузащитников УПЛ-2023/24.

Этот полузащитник действительно обладает рядом характеристик, которые в будущем должны помочь ему выйти на топовый уровень выступлений. При отменной антропометрии (рост Марко 194 сантиметра), Сапуга весьма мобильный, а главное – думающий игрок. Он почти не полагается на технику, что на его позиции в принципе не является первоочередной характеристикой, зато неуступчив в единоборствах и умеет вести игру при помощи передач.

Если полагаться на данные Transfermarkt, то контракт Марко с «Рухом» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Это позволит львовскому клубу в ближайшее время чувствовать себя более чем комфортно в трансферных переговорах по хавбеку, и не отступать от своих требований. Еще летом минувшего года, когда оценочная стоимость Сапуги равнялась 200 тысячам евро, «Рух» запросил у «Шахтера» за этого хавбека 7 миллионов долларов. Тогда такая цена отпугнула «горняков», но Сапуга продолжил прогрессировать, и сейчас его контракт оценивается уже в 600 тысяч евро, хотя нет сомнений, что при ближайшей же переоценке на Transfermarkt эта сумма снова изменится в сторону увеличения.

В СМИ также писали об интересе к Марко со стороны «Динамо», а летом нынешнего года, по данным Sport.ua, на «Рух» в аспекте Сапуги выходил «Милан». Итальянцы были готовы заплатить за Сапугу 1 миллион евро и прописать определенный процент для «Руха» при дальнейшей перепродаже футболиста, но сделка не состоялась, а торги далее не получили продолжения из-за проблем Марко со здоровьем. Впрочем, в «Милане» тогда нацеливались продолжить следить за прогрессом Сапуги, и не исключено, что уже в январе «россонери» вернутся к варианту с украинцем, что даст шанс «Руху» как следует заработать, а самому хавбеку – сделать огромный шаг вперед в профессиональной карьере.

Богдан Слюбик

Возраст: 19 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: центральный защитник
Показатели в сезоне УПЛ-2023/24: 15 матчей (1350 минут), 2 гола

fcruhlviv.com. Богдан Слюбик (слева)

История появления Богдана Слюбика в «Рухе», особенно в аспекте предыдущих упоминаний о Кваснице и Сапуге, является весьма банальной – после прохождения многолетнего обучения в академии «Карпат» перспективный центрбек подписал контракт с клубом Григория Козловского. Дебютировать в украинской Премьер-лиге защитнику посчастливилось в 18 лет 7 месяцев и 28 дней, когда Леонид Кучук в октябре минувшего года выпустил Слюбика на 80-й минуте на замену против «Динамо» (0:3).

С тех пор Слюбик проделал путь от игрока молодежки до твердого футболиста основы первой команды «Руха». В текущем розыгрыше УПЛ Богдан является единственным игроком львовян, который сыграл все 15 поединков в чемпионате, причем без замен.

Прогресс 19-летнего футболиста «Руха» настолько серьезен, что прямо сейчас Wyscout считает Слюбика лучшим центральным защитником УПЛ. Оказаться на такой вершине Богдану удалось благодаря комплексному анализу и учету его статистических показателей, которые и преобразовываются в индекс Wyscout. В частности, прямо сейчас Слюбик занимает третье место в украинской Премьер-лиге по количеству единоборств в обороне (133), также является третьим по верховым единоборствам (81), а еще занимает четвертую строчку по фолам (27), что демонстрирует его постоянную нацеленность на мяч и неуступчивость. При этом, в пассиве Слюбика лишь 3 желтые карточки и ни одной красной.

Но еще более интересными выглядят иные цифры. Богдан Слюбик является лидером УПЛ-2023/24 по выполненным передачам в разрез (23), а также занимает вторую строчку по пасам в финальную треть поля (129) и третью – по пасам с продвижением (152). Также Слюбик великолепно чувствует себя с мячом в ногах, не боится брать инициативу, и это позволяет Богдану занимать второе место в чемпионате по общему показателю выполненных передач – 836, лишь незначительно уступая Сватку из «Днепра-1» (847).

По данным Transfermarkt, контракт Слюбика с «Рухом» действует до лета 2027 года, а оценочная стоимость центрбека на текущий момент равна 500 тысячам евро. Очевидно, что Григорий Козловский пожелает выручить от потенциальной продажи Слюбика значительно большую сумму, но самое главное – интерес со стороны других клубов – уже присутствует. В частности, в СМИ упоминалось, что к Богдану присматривается «Динамо», а еще за действиями Слюбика наблюдают скауты немецких «Униона» и «Вольфсбурга», а также итальянского «Лацио».

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Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига статьи эксклюзив Григорий Козловский Виталий Роман Илья Квасница Богдан Слюбик Марко Сапуга трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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