Источник: Динамо проявляет интерес к молодому защитнику Руха
Украинский гранд следит за Богданом Слюбиком
19-летний защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик заинтересовал ряд клубов УПЛ, в том числе гранда украинского футбола «Динамо».
По информации журналиста Владимира Зверова, много молодых футболистов «Руха» находятся на радаре грандов украинского футбола, а особенно выделяется молодой защитник Богдан Слюбик, который заинтересовал столичный клуб и вчера имел хороший момент забить гол в ворота киевлян.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Богдан Слюбик провел 15 матчей за львовский клуб и забил два гола.
Ранее появилась информация, что к Слюбику проявляет интерес римский «Лацио».
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