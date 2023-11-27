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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 12:04 | Обновлено 27 ноября 2023, 12:19
1643
0

Источник: Динамо проявляет интерес к молодому защитнику Руха

Украинский гранд следит за Богданом Слюбиком

27 ноября 2023, 12:04 | Обновлено 27 ноября 2023, 12:19
1643
0
Источник: Динамо проявляет интерес к молодому защитнику Руха
УПЛ. Богдан Слюбик

19-летний защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик заинтересовал ряд клубов УПЛ, в том числе гранда украинского футбола «Динамо».

По информации журналиста Владимира Зверова, много молодых футболистов «Руха» находятся на радаре грандов украинского футбола, а особенно выделяется молодой защитник Богдан Слюбик, который заинтересовал столичный клуб и вчера имел хороший момент забить гол в ворота киевлян.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Богдан Слюбик провел 15 матчей за львовский клуб и забил два гола.

Ранее появилась информация, что к Слюбику проявляет интерес римский «Лацио».

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Богдан Слюбик Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов трансферы УПЛ трансферы
Источник Профутбол Digital
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