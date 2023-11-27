Источник: Динамо проявляет интерес к молодому защитнику Руха

19-летний защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик заинтересовал ряд клубов УПЛ, в том числе гранда украинского футбола «Динамо».

По информации журналиста Владимира Зверова, много молодых футболистов «Руха» находятся на радаре грандов украинского футбола, а особенно выделяется молодой защитник Богдан Слюбик, который заинтересовал столичный клуб и вчера имел хороший момент забить гол в ворота киевлян.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Богдан Слюбик провел 15 матчей за львовский клуб и забил два гола.

Ранее появилась информация, что к Слюбику проявляет интерес римский «Лацио».