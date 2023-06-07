Украина. Премьер лига07 июня 2023, 23:41 | Обновлено 08 июня 2023, 00:18
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Источник: защитник Руха заинтересовал Лацио
Богдан Слюбик может продолжить карьеру в Италии
07 июня 2023, 23:41 | Обновлено 08 июня 2023, 00:18
1479
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19-летний украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик заинтересовал итальянский «Лацио».
Об этом сообщает Футбол 24. По информации источника, юный украинец привлек внимание «орлов» после удачной игры в Юношеской лиге УЕФА.
В текущем сезоне Слюбик провел 18 матчей за первую команду львовян.
Ранее также сообщалось об интересе киевского «Динамо» к Слюбику.
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