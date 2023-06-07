Источник: защитник Руха заинтересовал Лацио

19-летний украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик заинтересовал итальянский «Лацио».

Об этом сообщает Футбол 24. По информации источника, юный украинец привлек внимание «орлов» после удачной игры в Юношеской лиге УЕФА.

В текущем сезоне Слюбик провел 18 матчей за первую команду львовян.

Ранее также сообщалось об интересе киевского «Динамо» к Слюбику.