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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 23:41 | Обновлено 08 июня 2023, 00:18
1479
0

Источник: защитник Руха заинтересовал Лацио

Богдан Слюбик может продолжить карьеру в Италии

07 июня 2023, 23:41 | Обновлено 08 июня 2023, 00:18
1479
0
Источник: защитник Руха заинтересовал Лацио
ФК Рух Львов. Богдан Слюбик

19-летний украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик заинтересовал итальянский «Лацио».

Об этом сообщает Футбол 24. По информации источника, юный украинец привлек внимание «орлов» после удачной игры в Юношеской лиге УЕФА.

В текущем сезоне Слюбик провел 18 матчей за первую команду львовян.

Ранее также сообщалось об интересе киевского «Динамо» к Слюбику.

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Рух Львов Лацио Богдан Слюбик трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Источник Sport.ua
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