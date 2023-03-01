Источник: Динамо хотело подписать несколько игроков Руха, но получило отказ

Киевское «Динамо» рассчитывало подписать трех игроков львовского «Руха» на особых условиях, сообщает футбольный журналист Игорь Цыганык.

Одним из них является Марко Сапуга, а еще два не были названы. По данным СМИ, это Виталий Роман, а также Богдан Слюбик или Денис Слюсар.

Киевлян хотели заполучить игроков уже в феврале, а затем поделить с «Рухом» в пропорции 50 на 50 вырученные средства из последующего трансфера.

Киевляне получили отказ. Львовский «Рух» такое предложение не устроило, поскольку руководство клуба хочет получить деньги от полноценного трансфера сразу.