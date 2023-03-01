Источник: Динамо хотело подписать несколько игроков Руха, но получило отказ
В список попали: Марко Сапуга, Виталий Роман, Богдан Слюбик, Денис Слюсар
Киевское «Динамо» рассчитывало подписать трех игроков львовского «Руха» на особых условиях, сообщает футбольный журналист Игорь Цыганык.
Одним из них является Марко Сапуга, а еще два не были названы. По данным СМИ, это Виталий Роман, а также Богдан Слюбик или Денис Слюсар.
Киевлян хотели заполучить игроков уже в феврале, а затем поделить с «Рухом» в пропорции 50 на 50 вырученные средства из последующего трансфера.
Киевляне получили отказ. Львовский «Рух» такое предложение не устроило, поскольку руководство клуба хочет получить деньги от полноценного трансфера сразу.
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