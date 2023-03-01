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  4. Источник: Динамо хотело подписать несколько игроков Руха, но получило отказ
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 06:19 | Обновлено 01 марта 2023, 06:43
638
2

Источник: Динамо хотело подписать несколько игроков Руха, но получило отказ

В список попали: Марко Сапуга, Виталий Роман, Богдан Слюбик, Денис Слюсар

01 марта 2023, 06:19 | Обновлено 01 марта 2023, 06:43
638
2
Источник: Динамо хотело подписать несколько игроков Руха, но получило отказ
ФК Рух Львов. Марко Сапуга

Киевское «Динамо» рассчитывало подписать трех игроков львовского «Руха» на особых условиях, сообщает футбольный журналист Игорь Цыганык.

Одним из них является Марко Сапуга, а еще два не были названы. По данным СМИ, это Виталий Роман, а также Богдан Слюбик или Денис Слюсар.

Киевлян хотели заполучить игроков уже в феврале, а затем поделить с «Рухом» в пропорции 50 на 50 вырученные средства из последующего трансфера.

Киевляне получили отказ. Львовский «Рух» такое предложение не устроило, поскольку руководство клуба хочет получить деньги от полноценного трансфера сразу.

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Динамо Киев Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Игорь Цыганык Марко Сапуга Виталий Роман Богдан Слюбик Денис Слюсар
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 2
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zelc006
Хто ж з них виявиться більш хитроштопим? Прям,  Суркіз-Барбора якась!
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0
Batya
Динамо хотіло придбати екс гравців Карпат, яких керівництво Винник ймовірно хапнуло за "гатівку" у лисих аферистів, скориставшись кризою Карпат, якось так...
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0
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