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Украина. Премьер лига
29 ноября 2023, 13:45 | Обновлено 29 ноября 2023, 13:47
575
1

Лучше Холанда. Квасница попал в рейтинг лучших финишеров мира

Нападающий «Руха» забивает каждым третьим ударом

29 ноября 2023, 13:45 | Обновлено 29 ноября 2023, 13:47
575
1
Лучше Холанда. Квасница попал в рейтинг лучших финишеров мира
ФК Рух. Илья Квасница

Украинский нападающий львовского «Руха» Илья Квасница попал в рейтинг лучших финишеров (игроков, которые лучше всего конвертируют моменты для ударов в голы) мира от футбольной обсерватории CIES.

Статистически каждый 3-й удар 20-летнего игрока заканчивается голом, то есть его рейтинг реализации равен 33%. Интересно, что у Ильи этот показатель на более высоком уровне, чем у Эрлинга Холанда (29%), Мохамеда Салаха (27%), Килиана Мбаппе (26%) и Роберта Левандовски (23%).

Стоит отметить, что в подборку попали только те игроки, которые провели на поле более 720 игровых минут в этом розыгрыше национального чемпионата. Всего на счету Ильи Квасницы 5 голов в 15 матчах УПЛ.

Ранее Илья Квасница попадал в другой престижный европейский рейтинг.

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Илья Квасница Эрлинг Холанд Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу CIES рейтинг Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Мохамед Салах
Источник CIES
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Комментарии 1
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fanatua
А какой процент у Мудрика ?, но в сборной почему-то играет он, а не Квасница.
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