Лучше Холанда. Квасница попал в рейтинг лучших финишеров мира

Украинский нападающий львовского «Руха» Илья Квасница попал в рейтинг лучших финишеров (игроков, которые лучше всего конвертируют моменты для ударов в голы) мира от футбольной обсерватории CIES.

Статистически каждый 3-й удар 20-летнего игрока заканчивается голом, то есть его рейтинг реализации равен 33%. Интересно, что у Ильи этот показатель на более высоком уровне, чем у Эрлинга Холанда (29%), Мохамеда Салаха (27%), Килиана Мбаппе (26%) и Роберта Левандовски (23%).

Стоит отметить, что в подборку попали только те игроки, которые провели на поле более 720 игровых минут в этом розыгрыше национального чемпионата. Всего на счету Ильи Квасницы 5 голов в 15 матчах УПЛ.

Ранее Илья Квасница попадал в другой престижный европейский рейтинг.