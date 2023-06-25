Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан хотел купить талантливого хавбека Руха
Украина. Премьер лига
25 июня 2023, 12:19 | Обновлено 25 июня 2023, 12:29
929
0

Милан хотел купить талантливого хавбека Руха

Марко Сапуга мог оказаться в итальянском гранде

25 июня 2023, 12:19 | Обновлено 25 июня 2023, 12:29
929
0
Милан хотел купить талантливого хавбека Руха
ФК Рух Львов. Марко Сапуга

Итальянский «Милан» заинтересован в услугах 20-летнего полузащитника «Руха» Марка Сапуги.

Украинский полузащитник поразил скаутов «россонери» в матчах Юношеской Лиги УЕФА против «Интера» и «Милана».

Итальянский клуб планировал сделать предложение «Руху» в размере 1 млн евро и определенный процент бонусов от будущих перепродаж.

Сапугу планировали сдать в аренду на сезон для адаптации к итальянскому футболу. Со временем он мог претендовать на замену в первой команде игроку подобного стиля Раде Круничу.

Предложение так и не произошло из-за того, что Сапуга пропустил почти всю весеннюю часть сезона из-за травмы. «Милан» дальше будет активно следить за развитием карьеры Марка.

По теме:
Голкипер Шахтера перейдет свободным агентом в Черноморец
Реал готов выложить за Мбаппе 220 млн евро, ПСЖ хочет 300 млн
Металлист рассчитывает на пятерых опытных новичков
инсайд Милан Рух Львов трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A Марко Сапуга
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Педриньо в Атлетико Минейро: Шахтер платит больше половины зарплаты
Футбол | 25 июня 2023, 09:43 1
Педриньо в Атлетико Минейро: Шахтер платит больше половины зарплаты
Педриньо в Атлетико Минейро: Шахтер платит больше половины зарплаты

Украинский клуб взял на себя обязательства выплачивать часть оклада хавбека

Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Футбол | 24 июня 2023, 20:58 69
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023

Украинская молодежка существенно повысила свои шансы на выход в плей-офф

Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Футбол | 24.06.2023, 14:37
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Волейбол | 24.06.2023, 23:20
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Футбол | 25.06.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dudigo78
Повний шлак, як і його клуб. аутсайдер упл це його рівень. Який Мілан?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев
Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев
23.06.2023, 11:51 26
Футбол
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
23.06.2023, 13:31 4
Футбол
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
23.06.2023, 21:15
Другие виды
Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
24.06.2023, 21:02 1
Футбол
Евробаскет-2023 среди женщин: календарь и результаты
Евробаскет-2023 среди женщин: календарь и результаты
24.06.2023, 10:59
Баскетбол
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
24.06.2023, 07:42 22
Война
УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
23.06.2023, 14:50 107
Футбол
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
24.06.2023, 14:03 13
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем