Милан хотел купить талантливого хавбека Руха
Марко Сапуга мог оказаться в итальянском гранде
Итальянский «Милан» заинтересован в услугах 20-летнего полузащитника «Руха» Марка Сапуги.
Украинский полузащитник поразил скаутов «россонери» в матчах Юношеской Лиги УЕФА против «Интера» и «Милана».
Итальянский клуб планировал сделать предложение «Руху» в размере 1 млн евро и определенный процент бонусов от будущих перепродаж.
Сапугу планировали сдать в аренду на сезон для адаптации к итальянскому футболу. Со временем он мог претендовать на замену в первой команде игроку подобного стиля Раде Круничу.
Предложение так и не произошло из-за того, что Сапуга пропустил почти всю весеннюю часть сезона из-за травмы. «Милан» дальше будет активно следить за развитием карьеры Марка.
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