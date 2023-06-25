Милан хотел купить талантливого хавбека Руха

Итальянский «Милан» заинтересован в услугах 20-летнего полузащитника «Руха» Марка Сапуги.

Украинский полузащитник поразил скаутов «россонери» в матчах Юношеской Лиги УЕФА против «Интера» и «Милана».

Итальянский клуб планировал сделать предложение «Руху» в размере 1 млн евро и определенный процент бонусов от будущих перепродаж.

Сапугу планировали сдать в аренду на сезон для адаптации к итальянскому футболу. Со временем он мог претендовать на замену в первой команде игроку подобного стиля Раде Круничу.

Предложение так и не произошло из-за того, что Сапуга пропустил почти всю весеннюю часть сезона из-за травмы. «Милан» дальше будет активно следить за развитием карьеры Марка.