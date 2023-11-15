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  4. Квасница и Буяльский – в топ-100 престижного европейского рейтинга
Украина. Премьер лига
15 ноября 2023, 16:50 |
445
1

Квасница и Буяльский – в топ-100 престижного европейского рейтинга

При составлении рейтинга брались во внимание 33 ведущих чемпионата Старого Света

15 ноября 2023, 16:50 |
445
1
Квасница и Буяльский – в топ-100 престижного европейского рейтинга
ФК Динамо Киев. Виталия Буяльский

Два футболиста украинской Премьер-лиги, полузащитник «Руха» Илья Квасница и его коллега по амплуа из «Динамо» Виталий Буяльский, вошли в топ-100 лучших футболистов Европы по количеству созданных моментов в сезоне-2023/2024.

При составлении рейтинга Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory учитывал результаты футболистов, выступающих в 33 ведущих чемпионатах Старого Света. В итоге Квасница занял 40-е место, а Буяльский расположился на 59-й строчке. Лучший же показатель у Усмана Дембеле из «ПСЖ», на втором месте – Лерой Сане («Бавария»), на третьем – Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао).

Добавим, что индекс креативности игроков разработан на основе данных Wyscout. Он рассчитывается добавлением количества ключевых передач (для голевых моментов) и ожидаемых передач (в зависимости от опасности созданных моментов) за 90 минут, а также взвешиванием результата по спортивному уровню сыгранных матчей (как разница от общего среднего). При этом в расчет принимались только футболисты, которые сыграли не менее 630 минут в национальном чемпионате за одну команду.

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Источник: на динамовца Караваева «положили глаз» клубы Серии А
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Виталий Буяльский Илья Квасница Рух Львов Динамо Киев Украинская Премьер-лига рейтинг
Источник CIES
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Burevestnik
срочно в сборную - пусть создают моменты 
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