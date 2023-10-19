Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ

Нынешний сезон в украинской Премьер-лиге обещает быть, если уж и не очень зрелищным, то как минимум достаточно интригующим. После десяти туров во главе турнирной таблицы находится «Кривбасс», прямым преследователем которого является «Полесье». Только на третьей строчке идет «Шахтер», имеющий матч в запасе, а вот еще один отечественный гранд «Динамо» в настоящий момент занимает лишь шестую строчку, хотя киевляне и сыграли аж на три матча меньше, чем лидеры. Впрочем, отложенные матчи «оранжево-черным» и «бело-синим» еще нужно выиграть, и как показывает практика – с этим и у тех, и у тех могут быть серьезные проблемы.

Логично, что после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны ряды наших клубов покинуло множество легионеров, приносивших довольно высокое качество своим командам и лиге в целом. Однако на их место приехали другие, которые не испугались боевых действий и, очевидно, не планируют пользоваться пресловутым Annexe 7 ФИФА. В настоящий момент в УПЛ зарегистрировано 69 легионеров. Это на 17 меньше, чем было в сезоне-2021/22.

Собственно, сегодня речь и пойдет о недавно прибывших к нам иностранцах. Вашему вниманию – рейтинг из лучших легионеров-новичков команд УПЛ на старте сезона-2023/24…

5. Самсон Иеде

Возраст: 25 лет

Гражданство: Нигерия

Клуб: «Черноморец»

Показатели в УПЛ-2023/24: 10 матчей, 2 гола

ФК Черноморец. Самсон Иеде

Центрфорвард Самсон Иеде, способный также сыграть на флангах атаки, перебрался в Европу в начале 2016 года. С тех пор нигериец успел поиграть за различные команды в чемпионатах Дании, Эстонии, Бельгии – в основном на уровне вторых по рангу дивизионов, хотя и в элитарных лигах также успел попробовать силы.

В «Черноморец» Иеде перешел на правах годичной аренды из датского клуба «Хорсенс», который оформил с ним полноценный двухлетний контракт в июле минувшего года. Однако проявить себя с наилучшей стороны в новой команде Самсону не удалось: он не забил ни одного мяча в 18 матчах, а «Хорсенс» по итогам прошлого чемпионата вылетел из датской Суперлиги, что очевидно, и стало поводом для клуба и футболиста подумать о паузе в трудовых отношениях.

В отличие от Дании, в Украине у Иеде дела пошли по восходящей уже с самого начала. К настоящему моменту Самсон в 10 матчах имеет на своем счету 2 забитых мяча, причем от точных ударов нигерийца пострадали столичные «Оболонь» (2:0) и «Динамо» (3:2). В 7 случаях главный тренер «моряков» Роман Григорчук доверял Иеде место в стартовом составе своей команды, которая пусть и не изобилует пресловутой «шириной состава», однако в целом может похвастаться очень сбалансированным коллективом с хорошей конкуренцией.

Прямо сейчас Иеде делит четвертое-седьмое места в УПЛ по количеству нанесенных ударов по воротам соперника – 22. По ожидаемым голам нигериец и вовсе единолично находится на четвертой строчке в чемпионате с показателем 3,79xG, что демонстрирует одно – африканец пока использует далеко не весь свой бомбардирский потенциал. Но в целом Роман Григорчук получил довольно интересного футболиста в атаку, который полезен во многих компонентах игры. Просто еще немного углубленной статистики: Иеде сейчас 11-й в УПЛ по касаниям в штрафной (32), 12-й – по количеству попыток обводок (35), 23-й – по рывкам с продвижением (15), 15-й – по проценту ударов, пришедшихся в створ ворот соперника (36,36%).

Неудивительно, что первые успехи Иеде уже нашли свое вполне конкретное отображение и в его оценочной стоимости. В частности, аналитики Transfermarkt успели повысить последнюю с 300 до 400 тысяч евро, хотя с момента крайней «переоценки» футболиста не прошло и полных трех месяцев. Что ж, посмотрим, каким окажется будущее этого нигерийца, ведь по данным из открытых источников арендное соглашение между «Черноморцем» и «Хорсенсом» по Иеде не предусматривает наличия в нем опции на выкуп…

4. Ариэльсон

Возраст: 19 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Полесье»

Показатели в УПЛ-2023/24: 7 матчей, 1 гол, 1 ассист

ФК Полесье. Ариэльсон

До своего трансфера в житомирское «Полесье» об Ариэльсоне слышали разве что болельщики, очень пристально следящие за всеми перипетиями бразильского чемпионата, причем с учетом тамошних молодежных первенств, а также скауты, для которых наблюдение за юными талантами является таким же будничным делом, как утренняя чашка кофе для каждого из нас.

Воспитанник академии «Крузейро» Ариэльсон достаточно ярко проявил себя в недавней Копинье – Кубке Сан-Паулу среди молодежных команд, где забил 5 мячей в 6 матчах и помог своей команде добраться до 1/8 финала. Для понимания статусности этого турнира отметим, что в 2019 году лучшим его игроком признавался Антони (ныне выступает за «Манчестер Юнайтед»), в 2022-м – Эндрик (летом 2024 года перейдет в «Реал» за 37,5 миллионов евро), а в 2023-м – Кевин из «Палмейраса», за которым активно охотился «Шахтер» и еще немалая часть топ-клубов из Европы.

Как бы там ни было, но тот факт, что «Полесью» удалось заполучить Ариэльсона, не успевшего сыграть ни одного матча за взрослую команду «Крузейро», говорит о серьезной работе, проделанной клубом из Житомира в этом направлении. Возможно, «полесские волки» воспользовались перманентными экономическими проблемами «Крузейро», или использовали иные аргументы, но по факту имеем одно – Ариэльсон сезон-2023/24 проведет за «Полесье» на правах аренды.

И 19-летнему бразильцу достаточно удачно и быстро удалось влиться в новый коллектив. Он уже сыграл 7 матчей (5 – в стартовом составе) и отличился 2 результативными действиями, а также заслужил публичную похвалу от главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Тот прямо заявил: «Ариэльсон обладает высоким мастерством».

Другое дело, что Ариэльсон, как и многие молодые футболисты пока отнюдь не выглядит игроком атаки, который стабильно и качественно способен проводить матч за матчем. Именно поэтому бразилец пока чередует поединки, в которых он заметен и выделяется, с теми, где его абсолютно не видно и приходится менять. Но в целом молодой игрок уже выглядит довольно вовлеченным в командные действия (11,2 полученные передачи в среднем за 90 минут это подтверждают), а еще демонстрирует желание бороться за судьбу едва ли не каждого игрового эпизода (21 единоборство в пересчете на 90 минут при 46% выигранных).

В перспективе в лице Ариэльсона «Полесье» может получить очень интересного нападающего, который существенно разнообразит пространство для атакующих маневров, и поможет отойти от тактики навесов на таргетмена, часто использующейся, когда на поле выходит Филипп Будковский. Хотя в конце сезона пока непонятно, на что может претендовать клуб из Житомира, так как в публичную плоскость не выносились подробности его переезда в «Полесье» – в частности, наличие у украинцев опции на выкуп молодого таланта.

3. Йон Шпорн

Возраст: 26 лет

Гражданство: Словения

Клуб: «Черноморец»

Показатели в УПЛ-2023/24: 9 матчей, 1 гол, 1 ассист

ФК Черноморец. Йон Шпорн

Словенский центральный полузащитник Йон Шпорн практически всю свою карьеру до нынешнего момента провел на родине. Лишь летом 2020 года футболист решился податься в австрийский «Хорн», но сыграв там всего несколько матчей спустя месяц опять вернулся в Словению, оформив договор с «Целе». Из стана этого клуба легионер и переехал в «Черноморец» – на правах свободного агента, заключив контракт на два года.

В представлении новичка пресс-служба одесситов не скупилась на комплименты. В частности, отмечалась способность к отличному видению поля, эффективность работы в отборе и умение хорошо показывать себя без мяча. И практически все это Шпорн успел продемонстрировать в «Черноморце» за первые несколько месяцев пребывания в УПЛ. На текущий момент словенец – один из безоговорочно ключевых футболистов команды Романа Григорчука, который входит в топ-5 «моряков» по числу полученной игровой практики в нынешнем сезоне (781 минута в 9 поединках).

В игре Шпорна действительно выделяется отличная культура паса – в среднем за 90 минут хавбек выполняет 30 передач, точность которых составляет 91%. По остальной статистике это очень сбалансированный игрок: удары – 1,1 (тут и далее – в пересчете на 90 минут); обводки – 1,95 (успешные – 44%); единоборства – 15,3 (выигранные – 46%). А еще Шпорн – очень неуступчивый футболист, который входит в топ-5 чемпионата по количеству совершенных фолов (18). При этом, назвать словенца грубияном нельзя – в его пассиве четыре желтых, но ни единой красной карточки. Фактически: золотая середина между жесткостью и дисциплинированной работой на позиции.

И, опять-таки, несколько месяцев успешной игры за «Черноморец» уже помогли Шпорну повысить свою рыночную стоимость. По оценкам аналитиков Transfermarkt, ныне трансфер словенца обойдется потенциальному покупателю не менее чем в 300 тысяч евро, хотя на момент переезда в Одессу эта цифра для игрока была втрое меньшей. Более того, нынешняя оценочная стоимость Шпорна – самая высокая для него за всю карьеру, так что трансфер в команду Романа Григорчука стал большим успехом, как для селекции «моряков», так и персонально для самого словенского легионера.

2. Джордан

Возраст: 24 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Заря»

Показатели в УПЛ-2023/24: 7 матчей, 1 гол

ФК Заря. Джордан

Воспитанник академии бразильского клуба «Ферровиария» Джордан – фигура абсолютно загадочная не только для украинского, но и даже для бразильского рынка. В свое время этот центрбек пытался закрепиться в «Коринтиансе» и «Ботафого», но грандам так и не подошел, после чего все же сыграл 17 поединков в тамошнем элитарном дивизионе – Серии А – за «Сеару» и «Шапекоэнсе». Но минувший год Джордан провел уже в Серии В, и именно оттуда – из «Вила Новы» – его и подписала «Заря».

Удивительно, но в кризисной команде сперва Ненада Лалатовича, а теперь и Валерия Кривенцова именно Джордан наряду с еще двумя-тремя игроками является тем, к кому претензий может быть минимум. Да, бразилец порой допускает грубые позиционные ошибки, однако к этому можно относиться как к своего рода «издержкам профессии», потому как в остальном этот легионер делает очень-очень много, чтобы у «Зари» был хоть какой-то успех или шансы на него.

Например, в основной сетке Лиги конференций Джордан имеет совершенно выдающийся показатель перехватов в пересчете на 90 минут – 11,25. Это позволяет бразильцу входить в топ-5 среди всех игроков турнира, и наверняка являться объектом интереса со стороны скаутов не одного европейского клуба.

В УПЛ Джордан также выделяется, причем не только работой в обороне, но и умелыми действиями в первичной фазе организации атак. В частности, бразилец занимает 7-е место в лиге по числу заблокированных ударов (7), 14-е – по перехватам (50), 28-е – по единоборствам в обороне (56). А еще Джордан 24-й в УПЛ по пасам с продвижением (71) и 22-й – по пасам в финальную треть поля (52). Каким показателем выразить жажду и стремление Джордана биться до конца за результат статистики, похоже, пока еще не придумали, но здесь, очевидно, бразилец также без проблем входил бы в топ, как минимум среди коллег по амплуа.

Стоит отметить, что «Заря» подписала Джордана на правах годичной аренды, но предусмотрительно включила в договор опцию о выкупе, как ранее было, например, с Эдуардо Герреро. Если бразильскому легионеру удастся сохранить нынешний игровой ритм до концовки сезона, то нет сомнений, что летом 2024-го Джордана у «Вила Новы» выкупит либо «Заря», либо иной клуб рангом повыше бразильского.

1. Бени Макуана

Возраст: 21 год

Гражданство: Конго

Клуб: «Полесье»

Показатели в УПЛ-2023/24: 10 матчей, 2 гола

ФК Полесье. Бени Макуана

Откровенно говоря, летом нынешнего года «Полесье» очень удивило, когда оформило полноценный выкуп вингера Бени Макуана у французского «Монпелье». По неофициальной информации, за африканского легионера «полесские волки» заплатили 250 тысяч евро, и это сразу же стало рекордной суммой для входящего трансфера этого клуба. Но удивило, собственно говоря, даже не это, потому как деньги у «Полесья» есть, и это еще тот секрет Полишинеля, а сам факт подписания игрока, который пусть и имел опыт выступлений во французской Лиге 1, однако пользовался там весьма сомнительной репутацией.

Дело в том, что сильные качества Макуана не подлежали сомнениям даже во Франции. Это очень быстрый и техничный исполнитель, к тому же с достаточно неплохой физической подготовкой. Именно поэтому в октябре 2020 года «Монпелье» заплатил за Бени 800 тысяч евро, надеясь, что со временем африканец добавит и в остальных игровых компонентах. Но за три сезона во Франции Макуана в 34 матчах забил только 1 мяч и отдал 1 результативную передачу за первую команду (причем непосредственно в Лиге 1 у легионера не оказалось голов в 31 поединке), а это еще те «достижения» для игрока атаки. Поэтому особого спроса у «Монпелье» на вингера не было, да и в самом стане «паладинов» хавбек во второй части минувшего сезона потерял шансы на место в первой команде, начав выступать за резервистов…

Однако в нынешней УПЛ скорость и техника Макуана пока оказываются для легионера, с точки зрения успешности его выступлений, решающим фактором. И пускай африканец заявляет, что не видит разницы между нынешними УПЛ и Лигой 1, однако в том она и заключается, что сам Макуана пока не показал существенного прогресса в других компонентах игры, чем те, которые были для него уникальными и ранее, но зато выделяется на фоне многих оппонентов в чемпионате, и наконец-то начал забивать.

Прямо сейчас Макуана – лучший дриблер УПЛ. В его активе 60 попыток обводок, из которых 62% оказались успешными, что действительно является выдающимся показателем (за полгода в минувшем розыгрыше чемпионата у Михаила Мудрика было 92 обводки в активе, из которых 66% являлись успешными). Ряд других статистических показателей также свидетельствуют о эффективности Макуана для «Полесья»: он 10-й в УПЛ по ожидаемым голам (2,46xG), 11-й – по ударам (18), 6-й – по касаниям в штрафной (36) и 3-й – по рывкам с продвижением (35).

С другой стороны, Макуана нет даже в топ-30 рейтинга УПЛ по умным передачам, передачам в разрез или ключевым передачам, а это четко демонстрирует, что с пониманием футбола и чувством команды у Бени все так же возникают проблемы, как это было для него характерно еще в «Монпелье». И здесь очень важно, чтобы когда исчезнет фактор неожиданности, и многие соперники приспособятся к рывкам и скоростным спуртам конголезца, одному из лидеров нынешнего «Полесья» было что предложить оппонентам в дальнейшем. Если это удастся, то клуб из Житомира, безусловно, вслед за переписыванием собственного рекорда по входящему трансферу, сможет сделать то же самое с Макуана уже и для исходящего.