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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 13:39 | Обновлено 29 августа 2023, 16:32
1125
1

Бени МАКУАНА: «Разница в классе игроков УПЛ и Лиги 1 совершенно незаметна»

Игрок «Полесья» сравнил французский чемпионат и Украинскую Премьер-лигу

29 августа 2023, 13:39 | Обновлено 29 августа 2023, 16:32
1125
1
Бени МАКУАНА: «Разница в классе игроков УПЛ и Лиги 1 совершенно незаметна»
ФК Полесье. Бени Макуана

Вингер «Полесья» Бени Макуана в интервью изданию SportArena рассказал об уровне УПЛ и разнице с французской Лигой 1.

– Пожалуй, не открою тайну, если скажу, что Лига 1 среди топ-5 лиг Европы. Я уже успел отыграть 4 матча (уже 5 – прим.) в УПЛ. И поверьте мне, по интенсивности и тактическому мастерству игроков разница в классе совершенно незаметна.

Лига 1 собирает все сливки общества, но поверьте, когда-нибудь и в «Полесье» также появятся свои звезды.

– Что можешь сказать об уровне УПЛ?

– Это сильный чемпионат, команды участвуют в еврокубках. Зачем далеко ходить – последние наши матчи, когда пропустили голы на последних минутах… Когда ты не выкладываешься на максимум, то за тебя это никто не сделает.

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Бени Макуана Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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Sunrise
Чесно кажучи, Лігу 1 не дивлюся, але щось сумніваюся на рахунок інтенсивності. Бо дивлюся еврокубки та інші топ ліги трошки і в нас мабуть головна проблема - це саме інтенсивність.
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