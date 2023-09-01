Палмейрас вновь отказал Шахтеру в трансфере Кевина

Бразильский «Палмейрас» снова ответил отказом на предложение «Шахтера» о покупке 20-летнего левого вингера Кевина.

За 70% экономических прав на игрока «горняки» предлагали 10 миллионов евро. Также 4 миллиона евро «Шахтер» был бы обязан выплатить за оставшиеся 30% прав на футболиста, но при выполнении ряда условий.

Предложение не устроило боссов «Палмейраса», и было отвергнуто.

В настоящий момент «Палмейрас» сфокусирован на том, чтобы договориться с «Деспортиво Бразил» о дополнительном выкупе 20% экономических прав на Кевина за 1 миллион евро. Ныне «Палмейрасу» принадлежат только 50% прав на футболиста, и такая же их часть остается за «Деспортиво Бразил».

В средине июля «Палмейрас» подписал новый контракт с Кевином на существенно лучших для игрока финансовых условиях.

Ранее СМИ сообщали о нескольких попытках «Шахтера» подписать Кевина, но всякий раз «Палмейрас» отвечал на предложения украинского клуба отказом.