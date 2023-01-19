Шахтер предложил за Кевина 10 млн евро. Палмейрас ответил отказом
«Горняки» вновь хотят усилить состав бразильским талантом
Донецкий «Шахтер» улучшил свое предложение по 20-летнему левому вингеру «Палмейраса» Кевину.
Изначально «горняки» предлагали бразильцам 5 миллионов евро, но после получения отказа удвоили предложение. Однако и сделка на 10 миллионов евро не впечатлила руководство «Палмейраса», которое вновь ответило «Шахтеру» отрицательно.
«Шахтер» не является единственным претендентом на Кевина, вингером интересуются и другие клубы, но в «Палмейрасе» полагают, что сейчас не время продавать своего таланта, особенно учитывая кадровую ситуацию внутри команды.
Кевин провел 5 матчей за «Палмейрас» в Копинье (молодежный Кубок Сан-Паулу), в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.
Контракт Кевина с «Палмейрасом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
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