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  4. Шахтер предложил за Кевина 10 млн евро. Палмейрас ответил отказом
Украина. Премьер лига
19 января 2023, 20:06 |
1231
0

Шахтер предложил за Кевина 10 млн евро. Палмейрас ответил отказом

«Горняки» вновь хотят усилить состав бразильским талантом

19 января 2023, 20:06 |
1231
0
Шахтер предложил за Кевина 10 млн евро. Палмейрас ответил отказом
Instagram. Кевин

Донецкий «Шахтер» улучшил свое предложение по 20-летнему левому вингеру «Палмейраса» Кевину.

Изначально «горняки» предлагали бразильцам 5 миллионов евро, но после получения отказа удвоили предложение. Однако и сделка на 10 миллионов евро не впечатлила руководство «Палмейраса», которое вновь ответило «Шахтеру» отрицательно.

«Шахтер» не является единственным претендентом на Кевина, вингером интересуются и другие клубы, но в «Палмейрасе» полагают, что сейчас не время продавать своего таланта, особенно учитывая кадровую ситуацию внутри команды.

Кевин провел 5 матчей за «Палмейрас» в Копинье (молодежный Кубок Сан-Паулу), в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.

Контракт Кевина с «Палмейрасом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Источник UOL Esporte
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