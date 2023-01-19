Шахтер предложил за Кевина 10 млн евро. Палмейрас ответил отказом

Донецкий «Шахтер» улучшил свое предложение по 20-летнему левому вингеру «Палмейраса» Кевину.

Изначально «горняки» предлагали бразильцам 5 миллионов евро, но после получения отказа удвоили предложение. Однако и сделка на 10 миллионов евро не впечатлила руководство «Палмейраса», которое вновь ответило «Шахтеру» отрицательно.

«Шахтер» не является единственным претендентом на Кевина, вингером интересуются и другие клубы, но в «Палмейрасе» полагают, что сейчас не время продавать своего таланта, особенно учитывая кадровую ситуацию внутри команды.

Кевин провел 5 матчей за «Палмейрас» в Копинье (молодежный Кубок Сан-Паулу), в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.

Контракт Кевина с «Палмейрасом» рассчитан до 30 июня 2026 года.