Нужно больше. Палмейрас отклонил предложение Шахтера по полузащитнику

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» отклонил предложение донецкого «Шахтера» по Кевину.

Сообщается, что сумма 4 миллиона евро, которую готовы заплатить «горняки» за полузащитника, слишком мала. «Палмейрас» планирует выручить больше денег за переход игрока.

Бразильский клуб ожидает, что донетчане увеличат предложение.

Футболист сейчас выступает за молодежную команду «Палмейрас U-20». Его соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.