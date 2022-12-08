Украина. Премьер лига08 декабря 2022, 09:40 |
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Нужно больше. Палмейрас отклонил предложение Шахтера по полузащитнику
Бразильцев не устроило предложение по Кевину от украинского клуба
08 декабря 2022, 09:40 |
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Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» отклонил предложение донецкого «Шахтера» по Кевину.
Сообщается, что сумма 4 миллиона евро, которую готовы заплатить «горняки» за полузащитника, слишком мала. «Палмейрас» планирует выручить больше денег за переход игрока.
Бразильский клуб ожидает, что донетчане увеличат предложение.
Футболист сейчас выступает за молодежную команду «Палмейрас U-20». Его соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.
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