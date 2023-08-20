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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
18.08.2023 17:00 – FT 1 : 2
Полесье
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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 05:59 | Обновлено 20 августа 2023, 06:00
380
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Ариэльсон обладает высоким мастерством»

Главный тренер «Полесья» подытожил матч с ЛНЗ

20 августа 2023, 05:59 | Обновлено 20 августа 2023, 06:00
380
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Ариэльсон обладает высоким мастерством»
Скриншот с трансляции

Главный тренер житомирского «Полесья» прокомментировал победу своей команды в игре 4 тура против ЛНЗ (2:1) и оценил некоторых игроков.

«Игра состояла из двух частей. Первый тайм – это одна игра, второй – совсем другая.

В первом тайме отмечу качественный контроль мяча с нашей стороны. И мне первая половина понравилась. Выходя на второй тайм, у нас был такой же план — контроль мяча. Мы понимали, что довольно жарко на улице, тяжело и одной, и другой команде. Но, конечно, после удаления немного перестроились.

Мы играли по счету и самое главное есть – это счет, результат. Общее впечатление от игры – в первом тайме понравилось, во втором тайме было мало футбола, было много борьбы. Мы перестраивали нашу игру еще в перерыве, вышли игроки, ориентированные больше на оборону и которые могут дисциплинированно сыграть, это Кушниренко, впоследствии Огиря, Будкивский, который может отработать и зацепиться за мяч.

Мы ожидали, что возможно удаление, поэтому радикально и не перестраивали игру. Что случилось, то случилось...

Ариэльсон? Все видели, что игрок обладает высоким мастерством, это его первая игра. Было сложно, еще нет взаимосвязи. Тем не менее мне понравилось. Это очень качественный игрок. И я уверен, что в будущем это хорошая помощь нашей команде», – сказал Калитвинцев.

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Источник ФК Полесье
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