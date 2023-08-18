ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Полесье – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 4 тура украинской Премьер-лиги
В пятницу, 18 августа, состоялся матч 4 тура украинской Премьер-лиги, в котором играли черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
ЛНЗ – «Полесье» - 1:2
С. Шестаков, 87 – Ариелсон, 51, Пеньков, 83 (авт.)
Шаповал, 53 (второе предупреждение)
ЛНЗ: Пеньков – Савин, Муравский, Лопыренок, Насонов (С. Шестаков, 56) – Хамелюк – Пасич (Тищенко, 63), Олейник, В. Бойко (Копил, 64), Наумец (Норенков, 76) – Прядун (Ныч, 46).
«Полесье»: Д. Бойко – Шаповал, Шабанов, Крушинский (Огиря, 46), Чоботенко (Гитченко, 74), Кравченко – Макуана, Козак, Танковский (Смоляков, 56), Мустафаев (Будковский, 46) – Ариэлсон (Кушниренко, 55).
События матча
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