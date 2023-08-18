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ЛНЗ Черкассы
18.08.2023 17:00 – FT 1 : 2
Полесье
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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 19:59 | Обновлено 18 августа 2023, 20:00
1047
0

ЛНЗ – Полесье – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 4 тура украинской Премьер-лиги

18 августа 2023, 19:59 | Обновлено 18 августа 2023, 20:00
1047
0
ЛНЗ – Полесье – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ

В пятницу, 18 августа, состоялся матч 4 тура украинской Премьер-лиги, в котором играли черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

ЛНЗ – «Полесье» - 1:2

С. Шестаков, 87 – Ариелсон, 51, Пеньков, 83 (авт.)

Шаповал, 53 (второе предупреждение)

ЛНЗ: Пеньков – Савин, Муравский, Лопыренок, Насонов (С. Шестаков, 56) – Хамелюк – Пасич (Тищенко, 63), Олейник, В. Бойко (Копил, 64), Наумец (Норенков, 76) – Прядун (Ныч, 46).

«Полесье»: Д. Бойко – Шаповал, Шабанов, Крушинский (Огиря, 46), Чоботенко (Гитченко, 74), Кравченко – Макуана, Козак, Танковский (Смоляков, 56), Мустафаев (Будковский, 46) – Ариэлсон (Кушниренко, 55).

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шестаков (ЛНЗ Черкассы).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
53’
Vladyslav Shapoval (Полесье) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ариелсон (Полесье).
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Источник Sport.ua
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