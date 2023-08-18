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ЛНЗ Черкассы
18.08.2023 17:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 00:58 |
19
0

ЛНЗ – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

18 августа 2023, 00:58 |
19
0
ЛНЗ – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В пятницу, 18-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:00.

Амбициозный житомирский проект начал сезон с победы над ровенским «Вересом» (2:0), но затем «Днепр-1» (1:2) и «Рух» (0:1) нанесли серьезный удар по моральному состоянию команды Юрия Калитвинцева. Как итог, «Полесье» нынче находится в середине турнирной таблицы по соседству с ЛНЗ, с которым еще в прошлом сезоне покоряло рубеж выхода в УПЛ. Команда Александра Ковпака при этом всего лишь пропустила на один гол больше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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