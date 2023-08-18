Непобедимы в очных. Полесье в меньшинстве удержало победу над ЛНЗ

После очередной порции еврокубковых эмоций посреди недели, любители украинского футбола имели возможность сразу перейти к событиям национального первенства. Четвертый тур Премьер-лиги начинался с матча в Черкассах, где встречались между собой две команды, которые впервые в своей истории добрались до уровня «элитного» первенства – местный ЛНЗ и житомирское «Полесье». Оба коллектива до этого победили только в одном матче из трех, поэтому были соседями по турнирной таблице.

Сразу нужно будет отметить – в центральной части страны в этот день было достаточно жарко, что оказывало непосредственное влияние на ход событий на поле стадиона «Центральный». Но коллективу Юрия Калитвинцева это не мешало начать устанавливать контроль над игрой уже с первых минут. Моменты также не заставляли себя ждать в исполнении гостей при этом. Вот, например, выстрел новичка Ариэлсона из центральной зоны перед штрафным на 11 минуте с разворота – такой себе удар, однако хотя бы побеспокоил Пенькова. Подобного в первом тайме было очень мало.

ЛНЗ делал ставку на быстрые выходы в контратаки, но нападающий Прядун, в лучшем случае, не проигрывал борьбу перед чужим штрафным, тогда как единственным голевым моментом с его участием был выстрел с очень острого угла на левом фланге штрафного точно во вратаря. По большому счету, первую половину матча футболисты потратили исключительно на то, чтобы привыкнуть играть при ощутимой жаре. Без паузы на водопой тоже не обошлось.

Ускорять развитие событий во втором тайме решили наставники обеих команд собственными усилиями. Сразу три замены в перерыве – две от гостей против одной у хозяев, сопровождавшие возвращение футболистов на поле. И это сработало! На 51-й минуте дебютант УПЛ Ариэлсон выстрелом из зоны перед штрафным поразил левый нижний угол прицельным выстрелом.

И словно не почувствовали это преимущество по счету игроки «Полесья» в тот момент, потому что сразу произошел прыжок сзади в ноги Бойко на левом фланге защиты от Шаповала, что привело ко второй желтой карточке и удалению для футболиста житомирян. В третьем из четырех матчей на старте сезона – это уже не выглядит нормальным.

Александр Ковпак при помощи замен попытался сразу перевести игру на чужую половину, но там его команду уже ожидала защитная стена из трех линий от соперников, которые вовремя успели перестроиться. Фактически ничего не создал ЛНЗ при таких условиях, а на 83 минуте «Полесье» еще и получило возможность выполнить подачу штрафного с левого фланга, завершившуюся ударом головой от Кушниренко в перекладину, отскок от которой направил мяч в спину Пенькову и за линию ворот соответственно.

Этот момент состоялся в завершающей фазе противостояния, и было понятно, за кем останутся три очка в этот вечер. Однако команда Ковпака нашла в себе силы хотя бы на мяч престижа с помощью удара головой от Сергея Шестакова с подачи Антона Савина с левого фланга. На большее хозяев уже не хватило.

Черкасский ЛНЗ в следующем туре сыграет дома против харьковского «Металлиста 1925», а житомирское «Полесье» навестит «Александрию».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

ЛНЗ – «Полесье» - 1:2

С. Шестаков, 87 – Ариелсон, 51, Пеньков, 83 (авт.)

Насонов, 18, Пасич, 41 – Шаповал, 12

Шаповал, 53 (второе предупреждение)

ЛНЗ: Пеньков – Савин, Муравский, Лопыренок, Насонов (С. Шестаков, 56) – Хамелюк – Пасич (Тищенко, 63), Олейник, В. Бойко (Копил, 64), Наумец (Норенков, 76) – Прядун (Ныч, 46).

«Полесье»: Д. Бойко – Шаповал, Шабанов, Крушинский (Огиря, 46), Чоботенко (Гитченко, 74), Кравченко – Макуана, Козак, Танковский (Смоляков, 56), Мустафаев (Будковский, 46) – Ариэлсон (Кушниренко, 55).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

ЛНЗ - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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