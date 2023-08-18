Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
18.08.2023 17:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 01:54 | Обновлено 18 августа 2023, 02:06
50
0

ЛНЗ – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Новички на низком старте, но очная встреча может все резко изменить

18 августа 2023, 01:54 | Обновлено 18 августа 2023, 02:06
50
0
ЛНЗ – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК ЛНЗ

В пятницу, 18 августа, в Черкассах на стадионе «Центральный» состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

ЛНЗ


После финиша на третьей строчке Первой лиги и последующего удачного прохождения плей-офф с битвой против петровского «Ингульца», черкасский ЛНЗ достаточно осторожно подходил к дебютным в своей истории выступлениям на уровне Премьер-лиги. От представителей данного клуба мы не услышали, наверное, ни одного громкого заявления о своих амбициях, но увиденного в противостояниях против «козаков» было достаточно для того, чтобы сделать очевидный вывод – команда Александра Ковпака представляет опасность.

А потом ЛНЗ достаточно взвешено и неспешно провел летнюю трансферную кампанию перед началом сезона, по тогу которой клуб пополнили как представитель поверженного «Ингульца», центральный защитник Максим Ковалев, так и более именитые исполнители по типу Сергея Рыбалки из «Александрии» и Евгения Банады из «Кривбасса». К сожалению, оба опорника сейчас травмированы, поэтому помочь команде на достаточно тяжелом старте не могут.

Усилий других новичков – Геннадия Пасича, Владислава Наумца, Дениса Олейника и Максима Прядуна – пока что не хватает для того, чтобы гарантировать ЛНЗ желанное количество очков. У команды Ковпака было неплохое выступление в игре против закарпатского «Миная» под палящим солнцем (3:0), но в менее экстремальных условиях представители Черкасс ничего не предложили «Черноморцу» и «Кривбассу» (дважды по 0:2). И ведь еще полоса матчей против ведущих команд страны не началась.

Полесье


Когда представители житомирского «Полесья» делали амбициозные заявления относительно будущего выступления команды в «элитном» дивизионе, в это охотно верилось. Не каждый футбольный проект в нашей стране доходит до такого уровня организации, поэтому что стремительное завоевание «золота» в Первой лиге, что дальнейшее вольготное поведение на трансферном рынке, в отношении «Полесья» было достаточно легко прогнозируемым.

В итоге, под руководством опытного Юрия Калитвинцева собралась очень солидная заявка, но в первых трех турах раскрыть ее потенциал не получилось. Стартовая игра против ровенского «Вереса» (2:0) была для «волков» очень успешной, а вот матчи после этого против «Днепра-1» (1:2) и «Руха» (0:1) – уже нет. Как итог, «Полесье» за равный отрезок времени сумело собрать столько же очков, как и соперник по предстоящей игре, но при этом полоса матчей против очень сильных оппонентов для представителей Житомира смещена ближе к ноябрю.

Таким образом у Калитвинцева появляется место для маневра – он все меньше проводит ротацию в стартовом составе, что указывает на определенность относительно оптимального набора футболистов. Но в ситуации, когда у тебя на скамейке запасных остаются исполнители уровня Вячеслава Танковского, Эмиля Мустафаева, Артема Козака или Дениса Янакова, всегда хочется попробовать что-то новое. Впрочем, если «Полесье» вновь решит вернуться к традиции первых двух туров с удалением в каждой игре, то и существенные кадровые резервы могут себя исчерпать.

История встреч


Футбольные пути ЛНЗ и «Полесья» ранее пересекались 2 раза в рамках Первой лиги. Наблюдается полный перевес по количеству побед со стороны «Полесья» – два успешных матча. Команды последний раз играли между собой в мае 2023 года, когда на житомирском «Центральном» голы Василия Грицука с пенальти и Артема Козака принес победу «зелено-желтым», тогда как гости той игры забили лишь после удалений Максима Лопыренка и Владислава Хамелюка усилиями Ивана Тищенко.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 43-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет уже 136 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Павлинов и Виталий Сухин, а резервным арбитром отработает Александр Афанасьев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Игорем Пасхалом, которому будет помогать Александр Корнийко. У Романова есть опыт проведения матчей с участием ЛНЗ – 1 ничья, тогда как с «Полесьем» он пересекался один раз – одна победа.

Ориентировочные составы


ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Муравский, Лопиренок, Стасюк – Хамелюк – Пасич, Тищенко, Бойко, Наумец – Прядун.

«Полесье»: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря, Крушинский – Назаренко, Танковский, Макуана – Будковский.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре обеим командам удастся отличиться голами. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

18 августа, пятница

ЛНЗ – «Полесье»
Черкассы. «Центральный». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ЛНЗ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua – 2:2
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Полесье
ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хорватия – Украина. Прогноз и анонс на полуфинал пре-квалификации Олимпиады
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полесье прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Футбол | 17 августа 2023, 23:51 4
Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках

Безвыигрышная серия киевлян составила 9 матчей

Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Футбол | 17 августа 2023, 23:12 10
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций

Украинский клуб будет дважды играть в Словакии, чтобы заполучить евроосень?

Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Футбол | 17.08.2023, 13:22
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Футбол | 17.08.2023, 03:18
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Футбол | 17.08.2023, 10:43
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
16.08.2023, 01:23 11
Футбол
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
16.08.2023, 23:40 1
Футбол
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
16.08.2023, 13:40
Футбол
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
17.08.2023, 00:11 2
Футбол
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
17.08.2023, 07:20 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем