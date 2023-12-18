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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 14:33 | Обновлено 18 декабря 2023, 14:41
4043
0

Шахтер интересуется вратарем молодежной сборной Украины

Кирилл Фесюн заинтересовал чемпиона Украины

18 декабря 2023, 14:33 | Обновлено 18 декабря 2023, 14:41
4043
0
Шахтер интересуется вратарем молодежной сборной Украины
ФК Колос. Кирилл Фесюн

Как стало известно Sport.ua, вратарь «Колоса» и молодежной сборной Украины Кирилл Фесюн находится в сфере интересов донецкого «Шахтера».

В нынешнем сезоне Фесюн стал основным вратарем «Колоса» после продажи Евгения Волынца в «Днепр-1». Кирилл отыграл все 16 матчей УПЛ, в которых пропустил 10 голов. Это самый низкий показатель среди всех клубов чемпионата Украины. По оценкам Sport.ua, 21-летний Фесюн является лучшим голкипером осенней части сезона УПЛ.

Фесюн является вратарем молодежной сборной Украины, но сначала проигрывал конкуренцию за место в стартовом составе Анатолию Трубину, а сейчас Руслану Нещерету.

«Шахтер» не имеет альтернативы Дмитрию Ризныку на позиции вратаря. Артур Рудько имеет контракт до лета. Молодые голкиперы – Владислав Кравец, Денис Бровченко, Денис Твардовский, Тимур Пузанков не могут похвастаться прогрессом. Поэтому «Шахтер» заинтересован в подписании еще одного вратаря летом 2024 года. По нашей информации, Фесюн является одним из приоритетных вариантов для «горняков».

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инсайд Шахтер Донецк Кирилл Фесюн Колос Ковалевка
Источник Sport.ua
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