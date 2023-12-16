Лучшие игроки осенней части сезона УПЛ. Кто на что наиграл

После матчей 17-го тура чемпионат страны ушел на зимние каникулы. Снова поединки УПЛ мы увидим уже в новом году – в конце февраля. Сейчас же есть и время, и повод подвести промежуточные итоги осенней части сезона.

Однако нашим благим намерениям серьезно угрожает кажущаяся на первый взгляд мелочью графа турнирной таблицы «сыгранные матчи».

Дело в том, что почти в каждом «осеннем» туре были несыгранные поединки. Львиная доля переносов – из-за участия команд в еврокубках, а также для лучшей подготовки к матчам национальной сборной.

Не хочется юродствовать по этому поводу, особенно в еврокубковой части, но по факту можем отметить следующее: большинству наших полпредов на евроарене смещение поединков внутреннего календаря не помогло ровным счетом никак. Зато сумятицу и неразбериху внесло в таблицу УПЛ по самое не хочу.

Но так как из песни слов не выбросишь, придется «танцевать» от того, что есть. И итожить то, что есть. Собственно, эти итоги так и называются – «промежуточные». Вполне возможно, что на финише чемпионата Украины будут другие герои. Однако не выделить героев первой части сезона мы попросту не имеем права.

Признаться, для меня лично почти половина лауреатов в наших номинациях стали сюрпризом. Напомню для читателей: в каждом поединке каждого тура УПЛ мы выставляли оценки футболистам (по десятибалльной шкале). Безусловно, эти оценки могут иметь налет субъективности (а как же иначе), но то, что в них нет ангажированности – это точно.

И вот на основании подсчета среднего балла и были определены лауреаты в таких номинациях Sport.ua, как «лучший футболист», «лучший голкипер», «лучший защитник», «лучший полузащитник», «лучший нападающий», «лучший украинец», «лучший легионер», «лучший ветеран», «лучший новичок» и «лучший юниор».

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В номинации «лучший футболист» на промежуточном финише лидирует Бени Макуана из «Полесья». Он же стал лучшим и в «профильной» номинации – лучшего форварда.

ФК Полесье. Бени Макуана

Собственно, назвать конголезца чистым нападающим – еще та задача. Этот парень с одинаковым успехом может действовать как на левом фланге полузащиты, так и на острие атаки.

По манере игры, по умению обострять ситуацию, идти в обыгрыш, используя высокую скорость, Макуана сравнивают с бывшим футболистом «Шахтера», а сейчас игроком «Челси» Михаилом Мудриком.

В принципе, в этом сравнении что-то действительно есть. Причем не только из-за игровых характеристик, но и по причине влияния на игру. Если быть точным, то игра житомирской команды строится именно вокруг этого универсала.

Возможно, он мало забил – как для лучшего форварда первой части сезона – четыре мяча, но роль Макуана в организации игры коллектива, являющегося одним из главных открытий сезона, сложно переоценить.

На второй позиции в «главной» нашей номинации – полузащитник «Шахтера» Александр Зубков, а на третьей – его визави из «Динамо» Виталий Буяльский.

Среди 12-ти лучших – сразу трое представителей «Кривбасса». И ни одного – из «Днепра-1»…

Лучшим голкипером первой части сезона УПЛ по нашим оценкам стал страж ворот «Колоса» Кирилл Фесюн.

ФК Колос. Кирилл Фесюн

Возможно, для кого-то такой итог и кажется неожиданностью, учитывая, что ковалевская команда ушла зимовать лишь на девятой строчке, но личные показатели Фесюна наглядно показывают, что сенсацией в данном случае и не пахнет.

«Колос» (то бишь Фесюн) в осеннем полусезоне пропустил меньше всех – 10 мячей. Именно вратарь «аграриев» стал главным действующим лицом в обороне команды: у него «восемь» сухих поединков, он лидирует в УПЛ по предотвращенным голам. И если бы в атаке подопечные Вишняка действовали более удачно и результативно, команда бы наверняка расположилась выше. А так – имеем то, что имеем.

На втором месте – страж ворот ЛНЗ Герман Пеньков, что, в общем-то, достаточно неожиданно, а на третьем – Денис Бойко из «Полесья».

«Забег» защитников выиграл Иван Дибанго из «Кривбасса». И вот как раз в этом случае – все закономерно и прогнозировано. Фактически в каждом поединке криворожской команды камерунский легионер был на высоте. Причем не только в обороне своих ворот, но и при атаках чужих ворот.

ФК Кривбасс. Иван Дибанго (справа)

В тройке также Даниил Бескоровайный, еще один оборонец команды Юрия Вернидуба. И тут тоже никакой сенсации: этого фактурного парня можно назвать одним из главный открытий начала нынешнего сезона.

Между представителями «Кривбасса», на второй позиции, «затесался» универсал из «Шахтера» Николай Матвиенко.

С лучшими полузащитниками все понятно. «Горняк» Зубков и динамовец Буяльский расположились на втором и третьем местах соответственно в списке лучших игроков полусезона. Они же заняли и два первых места среди лучших игроков середины поля.

Хотя, если говорить в целом, то с таким положением вещей можно и поспорить. Александр часто забивал красивые мячи, но от его игры явно ждут большего. В то время как Виталий отлично начал чемпионат, а вот под занавес первого круга заметно сдал.

Для меня лично лучшим полузащитником первой части чемпионата является Александр Пихаленок, который в нашем «плебисците» лишь шестой. Наверное, это как раз тот случай, когда говорят «на вкус и цвет»…

Если Макуана стал лучшим футболистом первой части сезона, стало быть, он будет и лучшим среди форвардов. О нем было сказано выше.

Второе место – у Юрия Климчука из «Руха». Наверное, Климчук мог всерьез претендовать и на лавры победителя, если бы и заключительную часть первого круга провел так, как стартовую. Но на финише был небольшой спад, поэтому «лишь» второе место.

На третьей позиции – лучший бомбардир «Динамо» в первой части сезона Владислав Ванат.

Основной на данный момент форвард «Шахтера» Даниил Сикан в «зачетный» список не попал…

ФК Шахтер. Александр Зубков

Интересный спор среди украинцев выиграл «горняк» Александр Зубков, следом за ним расположился динамовец Виталий Буяльский. Опять-таки, все закономерно, если учитывать их высокие позиции и в главной номинации, и в «профильной». Но лично мне хотелось бы видеть хотя бы в тройке кого-то из наших из «Кривбасса» или «Днепра-1». Но пока что на третьем месте – «руховец» Климчук.

Макуана лидирует в самой престижной премии, очевидно, что он выиграл и состязания по определению лучшего легионера. Тут все просто: сказав а, говори б. Второй – Дибанго из «Кривбасса». И здесь все закономерно. А вот на третьем месте расположился Самсон Ийеде из «Черноморца»: весьма неожиданно, как на мой взгляд.

Бени Макуана выиграл еще в одном забеге – на звание лучшего новичка. Вторым стал «моряк» Ийеде, а третьим – кривбассовец Хрвое Илич.

Среди опытных игроков – старше 33 лет – победил игрок «Колоса» Андрей Богданов. Этот полузащитник с первых дней полномасштабной рашистской агрессии с оружием в руках защищал нашу страну в рядах территориальной обороны Киева. Огромный его вклад и в защиту игровых позиций «Колоса»: опорная зона команды все так же зависима от формы Богданова.

Интересно, что второе место занял партнер Богданова по «Колосу» Вадим Милько, который тоже является игроком середины поля.

На третьем месте – страж ворот «Полесья» Бойко.

А вот среди юниоров (моложе 20 лет) первенствовал форвард «Шахтера» Кевин Келси. Второй – Ариэльсон из «Полесья». Третий – Илья Крупский из «Ворсклы».

Лучшие игроки УПЛ в осенней части сезона по оценкам Sport.ua (не менее 11 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Бени МАКУАНА Полесье 6,53 17 2. Александр ЗУБКОВ Шахтер 6,47 15 3. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,42 13 4. Юрий КЛИМЧУК Рух 6,39 13 5. Владислав ВАНАТ Динамо 6,38 13 6. Иван ДИБАНГО Кривбасс 6,35 17 7. Илья КВАСНИЦА Рух 6,32 17 8. Максим ЗАДЕРАКА Кривбасс 6,31 17 9. Олег КОЖУШКО Кривбасс 6,28 16 10. Николай МАТВИЕНКО Шахтер 6,27 11 11. Орест КУЗЫК Черноморец 6,27 13 12. Андрей ШТОГРИН Черноморец 6,27 16

Вратари

Ср.оц. Игры 1. Кирилл ФЕСЮН Колос 6,25 16 2. Герман ПЕНЬКОВ ЛНЗ 6,13 15 3. Денис БОЙКО Полесье 6,06 16 4. Георгий БУЩАН Динамо 6,00 12 5. Александр БАНДУРА Минай 6,00 14

Защитники

Ср.оц. Игры 1. Иван ДИБАНГО Кривбасс 6,35 17 2. Николай МАТВИЕНКО Шахтер 6,27 11 3. Данила БЕСКОРОВАЙНЫЙ Кривбасс 6,25 15 4, Никита БУРДА Колос 6,17 15 5. Тимур СТЕЦКОВ Кривбасс 6,06 17

Полузащитники

Ср.оц. Игры 1. Александр ЗУБКОВ Шахтер 6,47 15 2. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,42 13 3. Максим ЗАДЕРАКА Кривбасс 6,31 17 4. Орест КУЗЫК Черноморец 6,27 13 5. Алексей ГУЦУЛЯК Днепр-1 6,21 14 6. Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 6,21 17

Нападающие

Ср.оц. Игры 1. Бени МАКУАНА Полесье 6,53 17 2. Юрий КЛИМЧУК Рух 6,39 13 3. Владислав ВАНАТ Динамо 6,38 13 4. Илья КВАСНИЦА Рух 6,32 17 5. Олег КОЖУШКО Кривбасс 6,28 16

Украинцы

Ср.оц. Игры 1. Александр ЗУБКОВ Шахтер 6,47 15 2. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,42 13 3. Юрий КЛИМЧУК Рух 6,39 13 4. Владислав ВАНАТ Динамо 6,38 13 5. Илья КВАСНИЦА Рух 6,32 17

Иностранцы

Ср.оц. Игры 1. Бени МАКУАНА Полесье 6,53 17 2. Иван ДИБАНГО Кривбасс 6,35 17 3. Самсон ИЕДЕ Черноморец 6,14 15 4. Эдуардо ГЕРРЕРО Заря 6,14 11 5. Хрвое ИЛИЧ Кривбасс 6,11 14

Новички

Ср.оц. Игры 1. Бени МАКУАНА Полесье 6,53 17 2. Самсон ИЕДЕ Черноморец 6,14 15 3. Хрвое ИЛИЧ Кривбасс 6,11 14 4. Евгений ПАСТУХ Рух 6,08 15 5. Джихад БИЗИМАНА Кривбасс 6,06 16

Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)

Ср.оц. Игры 1. Андрей БОГДАНОВ Колос 6,10 12 2. Вадим МИЛЬКО Колос 6,09 13 3. Денис БОЙКО Полесье 6,06 16 4. Александр БАНДУРА Минай 6,00 14 5. Антон САВИН ЛНЗ 5,94 12

Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)