Лучшие игроки осенней части сезона УПЛ. Кто на что наиграл
Sport.ua определил лучших игроков первой части сезона по средним оценкам
После матчей 17-го тура чемпионат страны ушел на зимние каникулы. Снова поединки УПЛ мы увидим уже в новом году – в конце февраля. Сейчас же есть и время, и повод подвести промежуточные итоги осенней части сезона.
Однако нашим благим намерениям серьезно угрожает кажущаяся на первый взгляд мелочью графа турнирной таблицы «сыгранные матчи».
Дело в том, что почти в каждом «осеннем» туре были несыгранные поединки. Львиная доля переносов – из-за участия команд в еврокубках, а также для лучшей подготовки к матчам национальной сборной.
Не хочется юродствовать по этому поводу, особенно в еврокубковой части, но по факту можем отметить следующее: большинству наших полпредов на евроарене смещение поединков внутреннего календаря не помогло ровным счетом никак. Зато сумятицу и неразбериху внесло в таблицу УПЛ по самое не хочу.
Но так как из песни слов не выбросишь, придется «танцевать» от того, что есть. И итожить то, что есть. Собственно, эти итоги так и называются – «промежуточные». Вполне возможно, что на финише чемпионата Украины будут другие герои. Однако не выделить героев первой части сезона мы попросту не имеем права.
Признаться, для меня лично почти половина лауреатов в наших номинациях стали сюрпризом. Напомню для читателей: в каждом поединке каждого тура УПЛ мы выставляли оценки футболистам (по десятибалльной шкале). Безусловно, эти оценки могут иметь налет субъективности (а как же иначе), но то, что в них нет ангажированности – это точно.
И вот на основании подсчета среднего балла и были определены лауреаты в таких номинациях Sport.ua, как «лучший футболист», «лучший голкипер», «лучший защитник», «лучший полузащитник», «лучший нападающий», «лучший украинец», «лучший легионер», «лучший ветеран», «лучший новичок» и «лучший юниор».
***
В номинации «лучший футболист» на промежуточном финише лидирует Бени Макуана из «Полесья». Он же стал лучшим и в «профильной» номинации – лучшего форварда.
Собственно, назвать конголезца чистым нападающим – еще та задача. Этот парень с одинаковым успехом может действовать как на левом фланге полузащиты, так и на острие атаки.
По манере игры, по умению обострять ситуацию, идти в обыгрыш, используя высокую скорость, Макуана сравнивают с бывшим футболистом «Шахтера», а сейчас игроком «Челси» Михаилом Мудриком.
В принципе, в этом сравнении что-то действительно есть. Причем не только из-за игровых характеристик, но и по причине влияния на игру. Если быть точным, то игра житомирской команды строится именно вокруг этого универсала.
Возможно, он мало забил – как для лучшего форварда первой части сезона – четыре мяча, но роль Макуана в организации игры коллектива, являющегося одним из главных открытий сезона, сложно переоценить.
На второй позиции в «главной» нашей номинации – полузащитник «Шахтера» Александр Зубков, а на третьей – его визави из «Динамо» Виталий Буяльский.
Среди 12-ти лучших – сразу трое представителей «Кривбасса». И ни одного – из «Днепра-1»…
Лучшим голкипером первой части сезона УПЛ по нашим оценкам стал страж ворот «Колоса» Кирилл Фесюн.
Возможно, для кого-то такой итог и кажется неожиданностью, учитывая, что ковалевская команда ушла зимовать лишь на девятой строчке, но личные показатели Фесюна наглядно показывают, что сенсацией в данном случае и не пахнет.
«Колос» (то бишь Фесюн) в осеннем полусезоне пропустил меньше всех – 10 мячей. Именно вратарь «аграриев» стал главным действующим лицом в обороне команды: у него «восемь» сухих поединков, он лидирует в УПЛ по предотвращенным голам. И если бы в атаке подопечные Вишняка действовали более удачно и результативно, команда бы наверняка расположилась выше. А так – имеем то, что имеем.
На втором месте – страж ворот ЛНЗ Герман Пеньков, что, в общем-то, достаточно неожиданно, а на третьем – Денис Бойко из «Полесья».
«Забег» защитников выиграл Иван Дибанго из «Кривбасса». И вот как раз в этом случае – все закономерно и прогнозировано. Фактически в каждом поединке криворожской команды камерунский легионер был на высоте. Причем не только в обороне своих ворот, но и при атаках чужих ворот.
В тройке также Даниил Бескоровайный, еще один оборонец команды Юрия Вернидуба. И тут тоже никакой сенсации: этого фактурного парня можно назвать одним из главный открытий начала нынешнего сезона.
Между представителями «Кривбасса», на второй позиции, «затесался» универсал из «Шахтера» Николай Матвиенко.
С лучшими полузащитниками все понятно. «Горняк» Зубков и динамовец Буяльский расположились на втором и третьем местах соответственно в списке лучших игроков полусезона. Они же заняли и два первых места среди лучших игроков середины поля.
Хотя, если говорить в целом, то с таким положением вещей можно и поспорить. Александр часто забивал красивые мячи, но от его игры явно ждут большего. В то время как Виталий отлично начал чемпионат, а вот под занавес первого круга заметно сдал.
Для меня лично лучшим полузащитником первой части чемпионата является Александр Пихаленок, который в нашем «плебисците» лишь шестой. Наверное, это как раз тот случай, когда говорят «на вкус и цвет»…
Если Макуана стал лучшим футболистом первой части сезона, стало быть, он будет и лучшим среди форвардов. О нем было сказано выше.
Второе место – у Юрия Климчука из «Руха». Наверное, Климчук мог всерьез претендовать и на лавры победителя, если бы и заключительную часть первого круга провел так, как стартовую. Но на финише был небольшой спад, поэтому «лишь» второе место.
На третьей позиции – лучший бомбардир «Динамо» в первой части сезона Владислав Ванат.
Основной на данный момент форвард «Шахтера» Даниил Сикан в «зачетный» список не попал…
Интересный спор среди украинцев выиграл «горняк» Александр Зубков, следом за ним расположился динамовец Виталий Буяльский. Опять-таки, все закономерно, если учитывать их высокие позиции и в главной номинации, и в «профильной». Но лично мне хотелось бы видеть хотя бы в тройке кого-то из наших из «Кривбасса» или «Днепра-1». Но пока что на третьем месте – «руховец» Климчук.
Макуана лидирует в самой престижной премии, очевидно, что он выиграл и состязания по определению лучшего легионера. Тут все просто: сказав а, говори б. Второй – Дибанго из «Кривбасса». И здесь все закономерно. А вот на третьем месте расположился Самсон Ийеде из «Черноморца»: весьма неожиданно, как на мой взгляд.
Бени Макуана выиграл еще в одном забеге – на звание лучшего новичка. Вторым стал «моряк» Ийеде, а третьим – кривбассовец Хрвое Илич.
Среди опытных игроков – старше 33 лет – победил игрок «Колоса» Андрей Богданов. Этот полузащитник с первых дней полномасштабной рашистской агрессии с оружием в руках защищал нашу страну в рядах территориальной обороны Киева. Огромный его вклад и в защиту игровых позиций «Колоса»: опорная зона команды все так же зависима от формы Богданова.
Интересно, что второе место занял партнер Богданова по «Колосу» Вадим Милько, который тоже является игроком середины поля.
На третьем месте – страж ворот «Полесья» Бойко.
А вот среди юниоров (моложе 20 лет) первенствовал форвард «Шахтера» Кевин Келси. Второй – Ариэльсон из «Полесья». Третий – Илья Крупский из «Ворсклы».
Лучшие игроки УПЛ в осенней части сезона по оценкам Sport.ua (не менее 11 матчей)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
|
1.
|
Бени МАКУАНА
|
Полесье
|
6,53
|
17
|
|
2.
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
6,47
|
15
|
3.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
6,42
|
13
|
|
4.
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух
|
6,39
|
13
|
|
5.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
6,38
|
13
|
|
6.
|
Иван ДИБАНГО
|
Кривбасс
|
6,35
|
17
|
|
7.
|
Илья КВАСНИЦА
|
Рух
|
6,32
|
17
|
|
8.
|
Максим ЗАДЕРАКА
|
Кривбасс
|
6,31
|
17
|
|
9.
|
Олег КОЖУШКО
|
Кривбасс
|
6,28
|
16
|
|
10.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Шахтер
|
6,27
|
11
|
|
11.
|
Орест КУЗЫК
|
Черноморец
|
6,27
|
13
|
|
12.
|
Андрей ШТОГРИН
|
Черноморец
|
6,27
|
16
|
Вратари
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Кирилл ФЕСЮН
|
Колос
|
6,25
|
16
|
2.
|
Герман ПЕНЬКОВ
|
ЛНЗ
|
6,13
|
15
|
3.
|
Денис БОЙКО
|
Полесье
|
6,06
|
16
|
4.
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
6,00
|
12
|
5.
|
Александр БАНДУРА
|
Минай
|
6,00
|
14
Защитники
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Иван ДИБАНГО
|
Кривбасс
|
6,35
|
17
|
2.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Шахтер
|
6,27
|
11
|
3.
|
Данила БЕСКОРОВАЙНЫЙ
|
Кривбасс
|
6,25
|
15
|
4,
|
Никита БУРДА
|
Колос
|
6,17
|
15
|
5.
|
Тимур СТЕЦКОВ
|
Кривбасс
|
6,06
|
17
Полузащитники
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
6,47
|
15
|
2.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
6,42
|
13
|
3.
|
Максим ЗАДЕРАКА
|
Кривбасс
|
6,31
|
17
|
4.
|
Орест КУЗЫК
|
Черноморец
|
6,27
|
13
|
5.
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Днепр-1
|
6,21
|
14
|
6.
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Днепр-1
|
6,21
|
17
Нападающие
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Бени МАКУАНА
|
Полесье
|
6,53
|
17
|
2.
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух
|
6,39
|
13
|
3.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
6,38
|
13
|
4.
|
Илья КВАСНИЦА
|
Рух
|
6,32
|
17
|
5.
|
Олег КОЖУШКО
|
Кривбасс
|
6,28
|
16
Украинцы
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
6,47
|
15
|
2.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
6,42
|
13
|
3.
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух
|
6,39
|
13
|
4.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
6,38
|
13
|
5.
|
Илья КВАСНИЦА
|
Рух
|
6,32
|
17
Иностранцы
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Бени МАКУАНА
|
Полесье
|
6,53
|
17
|
2.
|
Иван ДИБАНГО
|
Кривбасс
|
6,35
|
17
|
3.
|
Самсон ИЕДЕ
|
Черноморец
|
6,14
|
15
|
4.
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
6,14
|
11
|
5.
|
Хрвое ИЛИЧ
|
Кривбасс
|
6,11
|
14
Новички
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Бени МАКУАНА
|
Полесье
|
6,53
|
17
|
2.
|
Самсон ИЕДЕ
|
Черноморец
|
6,14
|
15
|
3.
|
Хрвое ИЛИЧ
|
Кривбасс
|
6,11
|
14
|
4.
|
Евгений ПАСТУХ
|
Рух
|
6,08
|
15
|
5.
|
Джихад БИЗИМАНА
|
Кривбасс
|
6,06
|
16
Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Андрей БОГДАНОВ
|
Колос
|
6,10
|
12
|
2.
|
Вадим МИЛЬКО
|
Колос
|
6,09
|
13
|
3.
|
Денис БОЙКО
|
Полесье
|
6,06
|
16
|
4.
|
Александр БАНДУРА
|
Минай
|
6,00
|
14
|
5.
|
Антон САВИН
|
ЛНЗ
|
5,94
|
12
Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
6,00
|
13
|
2.
|
АРИЕЛСОН
|
Полесье
|
5,82
|
13
|
3.
|
Илья КРУПСКИЙ
|
Ворскла
|
5,60
|
12
|
4.
|
НЕВЕРТОН
|
Шахтер
|
|
10
|
5.
|
Игорь ГОРБАЧ
|
Заря
|
|
9
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