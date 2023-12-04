Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Рух оценивает Слюбика в 5 миллионов евро и коммуницирует с Лацио
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 16:56 | Обновлено 04 декабря 2023, 17:23
1038
0

Источник: Рух оценивает Слюбика в 5 миллионов евро и коммуницирует с Лацио

Защитник львовян может принести клубу большие деньги

04 декабря 2023, 16:56 | Обновлено 04 декабря 2023, 17:23
1038
0
Источник: Рух оценивает Слюбика в 5 миллионов евро и коммуницирует с Лацио
УПЛ. Богдан Слюбик

Львовский «Рух» оценивает трансферную стоимость центрального защитника Богдана Слюбика в 5 миллионов евро, сообщает украинский журналист Виктор Вацко.

По его информации, руководство «руховцев» уже ведет переговоры с итальянским «Лацио», который серьезно интересуется 19-летним защитником. При этом источник отмечает, что пока что клубы далеки от компромисса.

Также Виктор Вацко заявил, что летом 2023 года пражская «Славия» предлагала за Богдана Слюбика 2.5 миллионов евро, но «желто-черные» отказалась от продажи футболиста.

В этом сезоне УПЛ Богдан Слюбик сыграл 16 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

По теме:
Заря – Рух – 0:0. Много моментов, мало голов. Видеообзор матча
Источник: скаут Базеля просматривал игру Сапуги в матче с Зарей
Виктор ВАЦКО: «Динамо и Минай хотели доигрывать, но был транслятор матча»
трансферы трансферы Серии A Лацио трансферы УПЛ Рух Львов Богдан Слюбик Виктор Вацко Славия Прага чемпионат Чехии по футболу
Источник Вацко Live
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Футбол | 04 декабря 2023, 02:10 4
Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории

Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг

«И где сейчас Металлист?». Юрий Береза ​​раскритиковал Ярославского
Футбол | 04 декабря 2023, 16:26 0
«И где сейчас Металлист?». Юрий Береза ​​раскритиковал Ярославского
«И где сейчас Металлист?». Юрий Береза ​​раскритиковал Ярославского

Почетный президент «Днепра-1» прокомментировал выступления украинских клубов в еврокубках

Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута
Футбол | 04.12.2023, 11:55
Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута
Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
Футбол | 03.12.2023, 23:10
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Футбол | 04.12.2023, 05:05
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 18
Футбол
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 6
Другие виды
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
02.12.2023, 16:01
Футбол
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 10
Футбол
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
02.12.2023, 17:16
Футбол
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
02.12.2023, 19:50 74
Футбол
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
02.12.2023, 17:00 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем