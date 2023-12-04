Источник: Рух оценивает Слюбика в 5 миллионов евро и коммуницирует с Лацио

Львовский «Рух» оценивает трансферную стоимость центрального защитника Богдана Слюбика в 5 миллионов евро, сообщает украинский журналист Виктор Вацко.

По его информации, руководство «руховцев» уже ведет переговоры с итальянским «Лацио», который серьезно интересуется 19-летним защитником. При этом источник отмечает, что пока что клубы далеки от компромисса.

Также Виктор Вацко заявил, что летом 2023 года пражская «Славия» предлагала за Богдана Слюбика 2.5 миллионов евро, но «желто-черные» отказалась от продажи футболиста.

В этом сезоне УПЛ Богдан Слюбик сыграл 16 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.