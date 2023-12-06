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  4. Кривбасс подтвердил: клуб выкупит Дибанго, есть варианты продажи
Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 19:28 |
1102
0

Кривбасс подтвердил: клуб выкупит Дибанго, есть варианты продажи

О ситуации рассказал Владимир Баенко

06 декабря 2023, 19:28 |
1102
0
Кривбасс подтвердил: клуб выкупит Дибанго, есть варианты продажи
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о том, что клуб намерен вскоре выкупить у «Левадии» контракт защитника Ивана Дибанго, чтобы затем его выгодно продать.

– Иван пока не является полноценным футболистом «Кривбасса». Опция выкупа уже активирована?

– Эта опция будет активирована, скорее всего, в зимнее трансферное окно. Но у нас есть опция выкупа как зимой, так летом. Непосредственно мы с тренерским штабом и президентом будем решать, когда ее активировать. Впереди переговоры с «Левадией», самим футболистом. Поэтому еще рано об этом говорить. Самое главное – она есть. Дальше уже юридические дела.

– Можем ли мы говорить о других клубах, которые проявляют заинтересованность в Дибанго?

Да, очень большой интерес к Ивану, ко многим другим нашим игрокам со стороны других клубов. «Кривбасс» – лидер УПЛ, поэтому это не удивительно.

– Много слухов есть по поводу вероятной суммы трансфера. Есть ли какой-нибудь минимум, за какой клуб мог бы согласиться отпустить одного из лидеров сегодняшнего «Кривбасса» – Ивана Дибанго?

– Этот минимум зависит от президента клуба. Но однозначно эта сумма будет больше, чем сейчас предлагают клубы. У нас уже сейчас есть некоторые предложения. Не только по одному игроку, по некоторым. Пока «Кривбасс» ставит перед собой задачу – попадание в еврокубки. Потому все будет решать президент в коммуникации с главным тренером клуба.

21-летний Дибанго в этом сезоне провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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Кривбасс Кривой Рог Владимир Баенко Иван Дибанго Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Источник ФК Кривбасс
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