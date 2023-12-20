Директор Днепра-1 обвинил Реброва в заангажированности и работе на Шаблия

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман обвинил Сергея Реброва в заангажированности и работе на агента Вадима Шаблия. Именно поэтому, по мнению функционера, Александр Пихаленок недостаточно играет за сборную Украины.

– В прессе появилась информация, что вы готовы продать Пихаленка зарубежным клубам за сумму от трех миллионов евро, а его клаусула для украинских клубов составляет 4.5 миллиона. Это правда?

– У него клаусула 6 миллионов. Если кто-то захочет купить его за такие деньги, то мы не будем против. Нет – отходите, пожалуйста, в сторону. Торговаться не нужно, просто заплатите клаусулу.

– То есть, если «Полесье» заплатит клаусулу, то будете готовы продать Пихаленка и в украинский клуб?

– Пожалуйста, покупайте, кто хочет, но такие деньги никто не даст из украинских клубов.

– «Шахтер» вон Мудрика за 70+30 млн продал в «Челси».

– Они его раскручивали. «Шахтер» умеет делать этот бизнес, а мы нет. «Днепру-1» надо было пробиться на групповой этап еврокубков и там засвечивать Пихаленка. Он там должен был проявить себя, как Мудрик в Лиге чемпионов и за сборную.

А Ребров не ставит Пихаленка в состав сборной Украины. О чем тогда можно говорить? У Реброва там свои цели, он с Шаблием работает, а Пихаленок не клиент Шаблия.

– Недавно и Ребров с Судаковым не были клиентами Шаблия, но у нас быстро все меняется.

– Насколько я слышал, сын Реброва работает у Шаблия.

Ранее Вячеслав Фридман подтвердил информацию о трансферном бане «Днепра-1».