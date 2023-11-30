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  4. Юрий Вирт назвал игрока Шахтера, который перейдет в топ-лигу после Судакова
Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 21:10 |
2113
2

Юрий Вирт назвал игрока Шахтера, который перейдет в топ-лигу после Судакова

Известный коут считает, что это будет Матвиенко

30 ноября 2023, 21:10 |
2113
2
Юрий Вирт назвал игрока Шахтера, который перейдет в топ-лигу после Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины и экс-тренер «Вереса» Юрий Вирт назвал игрока донецкого «Шахтера», который переберется в топовый чемпионат после Георгия Судакова.

«Кто, кроме Судакова, может перейти? Много идет разговоров о Матвиенко. О Бондаре идут слухи. Как раз эти два футболиста, которых можно будет отдать в топовый чемпионат. Пока эти два. Ну и после них – Бондаренко. Матвиенко забил, напомнил о себе в Европе. Но за ним следят, это точно. За сборную были неудачные матчи, но в «Шахтере» все хорошо. Я думаю, что это первый после Судакова человек, который может покинуть УПЛ», – сказал Вирт.

Ранее центральный защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко попал в официальную символическую сборную 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Юрий Вирт чемпионат Украины по футболу Николай Матвиенко Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Источник Новое время
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Комментарии 2
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DK1961
Бондарь и Бондаренко - будет также, как и с Коваленко (те же голденбои, скорее распиаренные). Если будет. Ну а Матвиенко... свои ПРЯМЫЕ обязанности стал исполнять плохо, может ему лучше в нападающие податься?
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