Юрий Вирт назвал игрока Шахтера, который перейдет в топ-лигу после Судакова

Бывший игрок национальной сборной Украины и экс-тренер «Вереса» Юрий Вирт назвал игрока донецкого «Шахтера», который переберется в топовый чемпионат после Георгия Судакова.

«Кто, кроме Судакова, может перейти? Много идет разговоров о Матвиенко. О Бондаре идут слухи. Как раз эти два футболиста, которых можно будет отдать в топовый чемпионат. Пока эти два. Ну и после них – Бондаренко. Матвиенко забил, напомнил о себе в Европе. Но за ним следят, это точно. За сборную были неудачные матчи, но в «Шахтере» все хорошо. Я думаю, что это первый после Судакова человек, который может покинуть УПЛ», – сказал Вирт.

Ранее центральный защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко попал в официальную символическую сборную 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.