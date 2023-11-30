Игрок Шахтера попал в официальную команду тура Лиги чемпионов
Николай Матвиенко стал одним из лучших защитников недели
Центральный защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко попал в официальную символическую сборную 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В поединке против бельгийского «Антверпена» (1:0) 27-летний футболист отметился забитым мячом, который стал единственным в поединке и принес «горнякам» важную победу. Кроме этого, на счету украинца 11 защитных действий и 2 из 4 выигранных единоборств.
Лучшими игроками тура по очкам в Fantasy Champions League стали Жоау Мариу, который оформил хет-трик в ворота миланского «Интера», и Хаким Зиеш, дважды наказавший «Манчестер Юнайтед» ударами со штрафных.
The stars of Matchday 5 ⭐️#UCLTOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 30, 2023
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