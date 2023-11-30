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  4. Игрок Шахтера попал в официальную команду тура Лиги чемпионов
Лига чемпионов
30 ноября 2023, 15:04 |
906
1

Игрок Шахтера попал в официальную команду тура Лиги чемпионов

Николай Матвиенко стал одним из лучших защитников недели

30 ноября 2023, 15:04 |
906
1
Игрок Шахтера попал в официальную команду тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко попал в официальную символическую сборную 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В поединке против бельгийского «Антверпена» (1:0) 27-летний футболист отметился забитым мячом, который стал единственным в поединке и принес «горнякам» важную победу. Кроме этого, на счету украинца 11 защитных действий и 2 из 4 выигранных единоборств.

Лучшими игроками тура по очкам в Fantasy Champions League стали Жоау Мариу, который оформил хет-трик в ворота миланского «Интера», и Хаким Зиеш, дважды наказавший «Манчестер Юнайтед» ударами со штрафных.

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Шахтер Донецк Николай Матвиенко Лига чемпионов символическая сборная Шахтер - Антверпен
Источник УЕФА
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New Zealander
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