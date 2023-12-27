ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг подписал хавбека Наполи

Немецкий «РБ Лейпциг» официально сообщил о подписании полузащитника «Наполи» Элифа Элмаса. Контракт с 24-летним хавбеком сборной Северной Македонии рассчитан до лета 2028 года.

По информации СМИ, сумма трансфера македонца составила 25 миллионов евро. На замену Элмасу «Наполи» намерен подписать 21-летнего сербского полузащитника Лазара Самарджича из «Удинезе».

Элиф Элмас выступал за «Наполи» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 16 матчах во всех турнирах в составе чемпионов Италии.