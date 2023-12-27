Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи дает более 20 миллионов за хавбека Удинезе
Италия
27 декабря 2023, 17:06 |
194
0

Наполи дает более 20 миллионов за хавбека Удинезе

Лазар Самарджич может сменить клуб в январе

27 декабря 2023, 17:06 |
194
0
Наполи дает более 20 миллионов за хавбека Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лазар Самарджич

«Наполи» начал переговоры с «Удинезе» по поводу трансфера сербского полузащитника Лазара Самарджича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Первое предложение «Наполи» - 19 миллионов евро плюс 4-5 миллионов бонусов. В Неаполе на Самарджича рассчитывают как на замену Элифу Элмасу, которого продадут в «РБ Лейпциг».

В нынешнем сезоне на счету Самарджича 2 гола и 2 ассиста в 16 матчах Серии А за «Удинезе». Минувшим летом он был в шаге от перехода в «Интер», однако трансфер сорвался из-за того, что отец и агент игрока в последний момент захотел пересмотреть условия уже согласованного личного контракта.

По теме:
Жирона может потерять двух ключевых игроков из-за связи с Ман Сити
Арсенал не хочет отпускать Рэмсдэйла зимой
Наполи планирует переманить тренера Милана
Наполи Удинезе трансферы трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
Футбол | 27 декабря 2023, 00:02 21
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ

С этого может начаться камбэк команды в сезоне

«Форвард без слабостей». В Испании сравнили Довбика с супергероем
Футбол | 27 декабря 2023, 16:33 0
«Форвард без слабостей». В Испании сравнили Довбика с супергероем
«Форвард без слабостей». В Испании сравнили Довбика с супергероем

Украинского игрока «Жироны» считают хладнокровным и смертоносным нападающим

Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Другие виды | 27.12.2023, 07:16
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Пол МЕРСОН: «Зинченко – мое главное беспокойство в Арсенале»
Футбол | 27.12.2023, 14:20
Пол МЕРСОН: «Зинченко – мое главное беспокойство в Арсенале»
Пол МЕРСОН: «Зинченко – мое главное беспокойство в Арсенале»
Шахтер – в топ-25 клубного рейтинга УЕФА. Где Динамо и другие клубы УПЛ?
Футбол | 26.12.2023, 19:09
Шахтер – в топ-25 клубного рейтинга УЕФА. Где Динамо и другие клубы УПЛ?
Шахтер – в топ-25 клубного рейтинга УЕФА. Где Динамо и другие клубы УПЛ?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
26.12.2023, 14:47 3
Бокс
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
26.12.2023, 14:57 2
Футбол
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
26.12.2023, 22:17 18
Футбол
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
26.12.2023, 15:12 3
Футбол
Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности
Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности
26.12.2023, 18:49 2
Футбол
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
26.12.2023, 14:13 5
Теннис
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
26.12.2023, 03:42
Футбол
Бывший чемпион мира изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
26.12.2023, 21:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем