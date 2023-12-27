Наполи дает более 20 миллионов за хавбека Удинезе

«Наполи» начал переговоры с «Удинезе» по поводу трансфера сербского полузащитника Лазара Самарджича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Первое предложение «Наполи» - 19 миллионов евро плюс 4-5 миллионов бонусов. В Неаполе на Самарджича рассчитывают как на замену Элифу Элмасу, которого продадут в «РБ Лейпциг».

В нынешнем сезоне на счету Самарджича 2 гола и 2 ассиста в 16 матчах Серии А за «Удинезе». Минувшим летом он был в шаге от перехода в «Интер», однако трансфер сорвался из-за того, что отец и агент игрока в последний момент захотел пересмотреть условия уже согласованного личного контракта.