Диого – идол Азии: культурный шок, тренировки с армией и другие диковинки

Диого Луис Санто, который родился 26 мая 1987 года в Сан-Паулу, достаточно ярко и рано заявил о себе в бразильском футболе. В 2007 году Португеза, за которую на старте профессиональной карьеры выступал нападающий, получила путевку в Серию А, где спустя год так и не смогла удивить – набрала 38 очков в 38 поединках и, заняв 19-е место, спикировала обратно в Серию В. Однако Диого не доиграл до момента разочарования в концовке сезона, а покинул Португезу за несколько месяцев до этого. Сумев забить 6 мячей в 13 поединках, форвард заинтересовал скаутов целого ряда европейских клубов, и в августе 2008-го за 9 миллионов евро перебрался в греческий Олимпиакос, повторив тем самым рекордный для бразильского клуба трансфер Зе Роберто, который еще в начале 1997 года перешел в мадридский Реал за эквивалентную сумму.

На контракте в Олимпиакосе Диого провел почти пять лет, сыграв 78 матчей в рамках всех турниров и отличившись в них 23 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Бразилец также получил возможность попробовать силы в Кубке УЕФА (5 голов в 8 матчах сезона-2008/09), играл в квалификации (1 гол в 4 матчах) и основной сетке (2 матча) Лиги чемпионов, становился 3-кратным чемпионом и 2-кратным обладателем Кубка Греции.

В 2011 году, когда Олимпиакос отдавал Диого в аренду Сантосу, форварду посчастливилось вместе с «рыбами» выиграть Кубок Либертадорес, но выстроить целостную и успешную карьеру ни в Европе, ни в родной Бразилии ему так и не удалось. В марте 2013 года Диого на правах свободного агента вернулся в Португезу, а уже менее чем через год оказался в рядах Палмейраса. В бразильской Серии А сезона-2014 форвард отличился лишь 1 забитым мячом и 2 ассистами в 24 матчах (1639 минут на поле), после чего в Палмейрасе окончательно списали нападающего со счетов, и тот, не найдя лучших вариантов, отправился в Таиланд.

С 2015 по 2018 годы Диого выступал за Бурирам Юнайтед, где имел возможность пересечься с легендарным экс-форвардом Металлиста Жажей Коэльо. Но если бывший любимец харьковских болельщиков в сезоне-2018 Тай Лиги отличился 14 голами в 26 поединках, то вот Диого наколотил 34 мяча в 33 играх и стал лучшим голеадором первенства.

Впрочем, период адаптации к азиатскому футболу и вообще жизни в Таиланде выдался для Диого весьма непростым. Бразильцу повезло, что в Бурирам Юнайтед он столкнулся с соотечественником Жилберто Масеной. Они часто проводили свободное время вместе и Диого до сих пор запомнилась забавная история, которая дала понять бразильцам, что они прибыли в страну с совершенно иной культурой и обычаями.

«Как-то раз мы пошли ужинать [с Жилберто Масеной], и я не знаю, что у него было, вероятно, ринит, но он все время чихал. Когда мы приехали в ресторан, то на парковке, я услышал шум и спросил: «Блин, ты снова чихнул?». Он ответил, что это был не он. Когда я оглянулся назад, то увидел, что внутри ресторана находился слоненок. Думаю, они специально его туда привели, чтобы туристы смогли сфотографироваться. Но в тот момент для меня это было неважно, потому что я до смерти боюсь животных», – рассказывал Диого.

Несмотря на невероятно успешный период в Бурирам Юнайтед, когда за четыре сезона Диого трижды стал чемпионом Таиланда, дважды признавался футболистом года в этой стране и побеждал в бомбардирской гонке чемпионата, а еще выигрывал Кубок Таиланда и целую россыпь менее значительных, но также весьма престижных трофеев, едва ли не каждый день пребывания в азиатской стране открывал для бразильца что-то новое. В частности, настоящий культурный шок он испытал, когда его вместе с другими членами команды Бурирам Юнайтед отправили на тренировку с профессиональной армией.

«В Таиланде футболисты проводят тренировки вместе с армией. Все игроки должны в этом участвовать. Одно из упражнений заключалось в том, чтобы сесть в каноэ, наполненное водой, поймать при помощи ведра лягушку и змею и поместить их в него. Кто поймал их первым, тот и выиграл. Я даже не двигался! Я просто сказал себе, что не буду этого делать. Я был чертовски зол на них. Но тренер настаивал и говорил мне: «Эй, жена владельца хочет, чтобы ты принимал более активное участие». Тогда я разозлился и ответил ему: «Скажи ей, что я приехал сюда забивать мячи, а не быть Индианой Джонсом».

В Бурирам Юнайтед Диого быстро превратился в настоящего идола болельщиков – легенду № 1. Также форвард открыл для бразильских легионеров чемпионат Таиланда, став первым футболистом, которому удалось в рамках одного сезона чемпионата забить более 30 мячей. После его успехов спрос на футболистов из этой южноамериканской страны значительно вырос, и неудивительно, что в 2018 году организаторы Тай Лиги признали Диого лучшим бразильцем за всю историю проведения этого турнира.

Впрочем, в январе 2019-го Диого решил попробовать в карьере что-то новое и перебрался в малазийский клуб Джохор Дарул Тазим. Там он сыграл два сезона, забивал уже значительно меньше, чем в Таиланде, хотя этого вполне хватило команде, чтобы быть успешной, а самому бразильцу – чтобы дважды стать чемпионом Малайзии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Диого

Но и здесь не обошлось без диковинных историй. В частности, во время знакомства Диого с владельцем клуба ему в шутливой форме намекнули, что пригласили в клуб с надеждой на отменную результативность, иначе пообещали познакомить с… крокодилами.

«Владелец клуба Джохор Дарул Тазим – это тамошний наследный принц (Тунку Исмаил Идрис – прим. авт.). Помню, как во время знакомства он повел меня посмотреть его дом и пошутил: «Если не будешь забивать, то я приведу тебя сюда». В этот момент мы как раз проходили мимо крокодилов. У него дома было несколько крокодилов. Я надеюсь, что это все-таки была шутка с его стороны. А еще на территории его владений жил тигр, но я и близко к нему не подходил», – говорил Диого.

В конце 2020 года Диого решил вернуться в Таиланд, где получил приглашение от Патхум Юнайтед. Уже в следующем сезоне эта команда впервые в истории стала чемпионом страны, однако и здесь не обошлось без эксцентричных решений руководства. В частности, владелец клуба уволил главного тренера после завоевания чемпионства прямо в разгар праздничного общекомандного барбекю.

«Как только я приехал туда, наша команда стала чемпионом. Было командное барбекю и все такое, президент клуба тоже был там. Думаю, он немного выпил и захотел чего-то нового. Сперва он общался с нашим тренером, который был очень хорош, он был местным специалистом (Дусит Чалермсан – прим. авт.). После этого президент заявил, что поменяет тренера, потому что хочет видеть более атакующий футбол. Капитан команды возразил ему, на что президент сказал, что избавиться и от него. Это было невероятно! Наша команда действительно играла в очень оборонительной манере. Но для меня эти решения президента оказались крайне неожиданными», – рассказывал Диого.

В конце концов, в ноябре 2022 года Диого покинул Таиланд, причем расставание выглядело невероятно красивым. Бразилец выложил у себя в Instagram отдельный пост, в котором выразил искреннюю благодарность болельщикам и всему тайскому футболу, а те в ответ устроили форварду потрясающий перформанс на трибунах, где помимо прочего было немало баннеров с надписью: «Диого – наша легенда».

В начале 2023-го бразилец вернулся в Джохор Дарул Тазим, с которым в очередной раз уверенно выиграл чемпионат и Кубок Малайзии. Впрочем, эти трофеи оказались для 36-летнего ветерана последними в карьере…

20 декабря 2023 года Диого объявил об уходе из профессии. В своем посте бразилец признал, что его карьера напоминала американские горки, но не забыл выразить благодарность абсолютно всем, кто каждый раз помогал ему подниматься и двигаться вперед – от болельщиков до врачей и технического персонала, ответственного за форму и бутсы.

«Спасибо тебе, футбол! Сегодня я прощаюсь как игрок, но уверен, что ты всегда останешься в моей жизни!» - резюмировал Диого.

Ему действительно посчастливилось стать великим в Азии. Да, кто-то сейчас рассмеется – мол, о чем мы говорим, какие-то Таиланд и Малайзия, да разве это футбольные страны? Но таковых все равно будет меньшинство, потому как люди, которые своим трудом добивались хоть каких-то успехов в профессии знают – не важно, на каком уровне тебе удалось проявить себя, куда важнее, что ты вообще смог хоть на какой-то момент быть первым среди многих, лучшим среди достойных. Диого этого достиг, и если в каких-то странах для футбольных болельщиков он все равно останется типичным ноунеймом, то как минимум в некоторых точках на карте мира его будут помнить и возвеличивать еще не одно десятилетие, потому что он это заслужил!

Текст: meta.ua/sport