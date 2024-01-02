ЛУЧЕСКУ: «Украина – вторая родина? Родина лишь одна, для меня это Румыния»
Однозначный ответ от 78-летнего ветерана тренерского цеха
Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопрос итальянского журналиста, который попросил румынского наставника сказать, считает ли он Украину своей второй родиной после стольких лет, которые специалист отработал с «горняками» и «бело-синими».
«Родина только одна и для меня это Румыния. Но большую часть своей карьеры я прожил в Украине. И я взял неизвестных 16-17-летних игроков, которые сейчас являются главными героями топовых европейских лиг. Учтите, что на протяжении многих лет Бразилия регулярно вызывала в свои ряды Фернандиньо, Виллиана, Дугласа Косту, Марлоса, Фреда», - сказал Луческу.
Отметим, что 16-17-летних легионеров в Украине «Шахтер» или «Динамо» не имели возможности подписывать, так как это разрешается правилами ФИФА только для совершеннолетних. Кроме того, Луческу абсолютно ошибочно утверждает, что Марлос вызывался в сборную Бразилии, так как хавбек впоследствии принял украинское гражданство и выступал за «сине-желтых».
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