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  4. ЛУЧЕСКУ: «Украина – вторая родина? Родина лишь одна, для меня это Румыния»
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 21:10 |
1107
3

ЛУЧЕСКУ: «Украина – вторая родина? Родина лишь одна, для меня это Румыния»

Однозначный ответ от 78-летнего ветерана тренерского цеха

02 января 2024, 21:10 |
1107
3
ЛУЧЕСКУ: «Украина – вторая родина? Родина лишь одна, для меня это Румыния»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопрос итальянского журналиста, который попросил румынского наставника сказать, считает ли он Украину своей второй родиной после стольких лет, которые специалист отработал с «горняками» и «бело-синими».

«Родина только одна и для меня это Румыния. Но большую часть своей карьеры я прожил в Украине. И я взял неизвестных 16-17-летних игроков, которые сейчас являются главными героями топовых европейских лиг. Учтите, что на протяжении многих лет Бразилия регулярно вызывала в свои ряды Фернандиньо, Виллиана, Дугласа Косту, Марлоса, Фреда», - сказал Луческу.

Отметим, что 16-17-летних легионеров в Украине «Шахтер» или «Динамо» не имели возможности подписывать, так как это разрешается правилами ФИФА только для совершеннолетних. Кроме того, Луческу абсолютно ошибочно утверждает, что Марлос вызывался в сборную Бразилии, так как хавбек впоследствии принял украинское гражданство и выступал за «сине-желтых».

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Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк Украина Румыния
Источник Bresciaoggi
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Комментарии 3
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Vitason
Как он любит себя хвалить!!
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+3
Falko
Кого він там узяв у 16-річному віці?
Фернандіньо, Фред, Коста, Тейшейра перейшли до Шахти в 20, Вілліан - у 19. Про Марлоса (ще Тайсона забув) я ваще мовчу, їх Маркевич у Металісті розвивав.
От же ж старе брехло. Тюрція твоя друга батьківщина 
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0
Alex T
Кто б сомневался что мы ему по х. А то что бразилы выросли, так их брали селекционеры шахты и там не за тарелку супа они были, а учитывая ск было не дешевых и файлов, то спорно все это
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0
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