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  4. Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Атлетико
Испания
02 января 2024, 15:10 |
1875
1

Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Атлетико

Решение об участии украинского хавбека будет приниматься перед матчем

02 января 2024, 15:10 |
1875
1
Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эстади Монтиливи», который находится в Жироне.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями об этом матче и рассказал, сможет ли принять участие в этой игре Виктор Цыганков, пропустивший последние поединки из-за травмы.

«Жду замечательную игру против «Атлетико» и жду лучшей атмосферы от наших болельщиков. «Матрасники» – мощная команда, созданная для борьбы за победу в Ла Лиге. Ожидаю, что завтра мы покажем свою лучшую игру. Это будет невероятно, если мы завершим первую часть чемпионата, опережая «Атлетико» на 10 очков.

Виктор Цыганков не играл в последних матчах из-за повреждения. Украинец проведет завтра предматчевую тренировку вместе с командой и уже после нее я приму решение об его участии в игре», – рассказал Мичел.

Ранее Мичел назвал лучший момент «Жироны» в 2023 году.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник AS
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Комментарии 1
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anacreon
Ну, напевно на лавці почне і потім десь на 65 вийде. Або не вийде, якщо команда буде 3:0 вигравати. Тренери часто бояться рецидивів, коли тільки пару днів  травмований тренується. Мудрика он не випустили в останньому матчі, бо команда вигравала.
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