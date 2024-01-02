Главный тренер Жироны рассказал, сможет ли Цыганков сыграть с Атлетико

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эстади Монтиливи», который находится в Жироне.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями об этом матче и рассказал, сможет ли принять участие в этой игре Виктор Цыганков, пропустивший последние поединки из-за травмы.

«Жду замечательную игру против «Атлетико» и жду лучшей атмосферы от наших болельщиков. «Матрасники» – мощная команда, созданная для борьбы за победу в Ла Лиге. Ожидаю, что завтра мы покажем свою лучшую игру. Это будет невероятно, если мы завершим первую часть чемпионата, опережая «Атлетико» на 10 очков.

Виктор Цыганков не играл в последних матчах из-за повреждения. Украинец проведет завтра предматчевую тренировку вместе с командой и уже после нее я приму решение об его участии в игре», – рассказал Мичел.

Ранее Мичел назвал лучший момент «Жироны» в 2023 году.