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Испания
31 декабря 2023, 10:28 |
222
0

Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году

По мнению Мичела, лучшим моментом года было сохранение прописки в Ла Лиге

31 декабря 2023, 10:28 |
222
0
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел назвал лучший момент каталонского клуба в 2023 году.

«Я считаю, что лучшим моментом в 2023 году была майская победа на выезде против «Севильи», ведь тогда мы смогли себе гарантировать участие в Ла Лаге в следующем сезоне. Также были исторические победы против «Реала» и «Барселоны». 2024 год принесет нам еще больше радости, ведь мы закрепились в элите испанского футбола и продолжаем творить историю», – сказал Мичел.

Каталонский клуб завершил 2023 год на второй строчке турнирной таблицы испанской Ла Лиги с 45 очками, уступая только мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.

Следующий матч «Жирона» проведет уже в 2024 году, 3 января жиронцы будут принимать на собственном поле мадридский «Атлетико».

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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