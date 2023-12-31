Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году

Главный тренер «Жироны» Мичел назвал лучший момент каталонского клуба в 2023 году.

«Я считаю, что лучшим моментом в 2023 году была майская победа на выезде против «Севильи», ведь тогда мы смогли себе гарантировать участие в Ла Лаге в следующем сезоне. Также были исторические победы против «Реала» и «Барселоны». 2024 год принесет нам еще больше радости, ведь мы закрепились в элите испанского футбола и продолжаем творить историю», – сказал Мичел.

Каталонский клуб завершил 2023 год на второй строчке турнирной таблицы испанской Ла Лиги с 45 очками, уступая только мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.

Следующий матч «Жирона» проведет уже в 2024 году, 3 января жиронцы будут принимать на собственном поле мадридский «Атлетико».