Тимур ТУТЕРОВ: «К Русину отношусь, как к старшему брату»

В апреле 2023 имя Тимура Тутерова стало общеизвестным в украинском футболе. К тому времени 17-летний нападающий перешел из юношеской команды «Колоса» в английский «Сандерленд». После чего попал в сборную Украины своего возраста.

В интервью Sport.ua Тутеров рассказал о переезде на Туманный Альбион, тренировке с «Динамо» Загреб и выступлении за сборную Украины U-19.

– Летом и осенью вы много пропустили из-за травмы. Как себя сейчас чувствуете?

– Сейчас все хорошо. Это самое главное. Восстановительный процесс длился полтора месяца. Грустно, что пропустил так много, потому что на предсезонке набрал хорошую форму.

– Вы с апреля 2023 года находитесь в «Сандерленде». Адаптировались за это время?

– Да. Поначалу было тяжело. Даже с языком. Не потому, что я его не знал, а из-за акцента. Надо было привыкать ко всему новому. Английский футбол кардинально отличается от нашего. Какое-то время нужно было на адаптацию. Сейчас никаких проблем нет.



– Какой у вас сейчас статус в клубе?

– Игрок U-21. Меня подключают к тренировкам с первой командой. Стараюсь достичь этого уровня.

– «Сандерленд» не так давно сменил тренера. Это как-то отразилось на вас?

– Пока не знаю. Еще не пришлось работать с Майклом Билом. После зимних каникул увидим, что изменится.

– В Англию вы переехали из «Колоса». Не было у вас сомнений, потому что это очень большие изменения?

– Переживания были, но детская мечта играть в Англии перевесила какие-либо сомнения. Язык знал хорошо. Больше волновался о новом коллективе. Англичане и украинцы имеют разный менталитет и культуру. Но на практике вышло не все так страшно.



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– Как вас приняли в команде?

– Очень хорошо. Ребята все дружелюбные. Они мне очень помогли с адаптацией.

– Как вам город Сандерленд?

– Сандерленд – маленький, прибрежный, комфортный городок. Я домосед. Особенно гулять не хожу. Поэтому о каких-либо особенностях сказать не могу.

– С кем-то из бывших одноклубников из «Колоса» общаетесь?

– Со многими остаюсь на связи. С тренерским штабом юношеской команды «Колоса» продолжаю общаться.

– В Украине знают Академии «Динамо», «Шахтера», «Металлиста», «Днепра», сейчас уже «Руха». Что собой представляет Академия «Колоса»?

– В «Колосе», как и в любой команде, есть талантливая молодежь. Тренерский штаб мне был очень симпатичен. Александр Сергеевич Поздеев – очень хороший специалист. В плане тактической стороны футбола он мне очень многое открыл. Также хотел бы отметить Василия Васильевича Коропецкого. Я ему очень благодарен, потому что он мне как наставник. Всегда помогал советам и делился опытом. Как показала жизнь, можно из «Колоса» переходить выше.

В целом, клуб создал надлежащие условия, чтобы молодые футболисты могли прогрессировать и расти в собственном мастерстве.



– Что скажете о молодежном чемпионате Англии?

– Здесь результат так же важен, как в Украине. Мы играем в футбол для победы. Но развитие молодежи в приоритете. Недаром с первой командой уже полноценно работают молодые игроки – Крис Риг и Томми Уотсон.

– В чем разница между подготовкой игроков в Украине и Англии?

– Это больше зависит не от того, где ты находишься, а кто твой тренер. У каждого наставника свой подход к тренировочному процессу, есть свои особенности.

В целом, отличается. Развитие индивидуальных скиллов больше, чем в Украине. Дома больше тактические тренировки. Здесь - больше на развитие индивидуальных качеств.

– В начале 2023 года вы были определенное время в «Динамо» Загреб. Клуб из столицы Хорватии славится своим умением раскрывать молодых игроков. В чем особенность тренировочного процесса?

– Там все упражнения направлены на имитацию игровых ситуаций. Но учитывая, что это было сразу после выхода из зимнего отпуска, это были упражнения на физику, играли в футбол.



– В «Сандерленде» есть еще один украинец, Назарий Русин. Как сложились ваши отношения?

– В Украине мы были знакомы только заочно. Сейчас у нас очень хорошие отношения с Назиком. Я к нему отношусь, как к старшему брату. Он подскажет, поделится опытом, с ним приятно.

Instagram. Тимур Тутеров и Назарий Русин



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– Вы дебютировали за юношескую сборную Украины во время квалификации на Евро U-19. Какие впечатления от юношеской команды?

– Это была одна из детских мечт – представлять свою страну. Я был очень рад, что от тренера было доверие и взаимопонимание с ребятами. Я очень доволен выступлением на Мальте. Мы вышли с первого места. Мне удалось показать свой уровень, забил гол. Поэтому впечатления только хорошие.

– Какое впечатление произвел наставник команды Олег Кузнецов?

– Очень хорошо. Никаких проблем с тренером не было. Он доверил мне играть во всех трёх поединках. Благодарю его за доверие. Также Юрия Леонтьевича Мороза, который помогал в тренировочном процессе.

– На Мальте вы играли на позиции вингера, хотя в «Колосе» были форвардом. Какова ваша родная позиция?

– В течение карьеры она менялась – форвард, слева, под нападающим. Мне симпатичны все позиции, просто хочется играть. Чувствую себя комфортно на каждой из них.



– В «Сандерленде» вас видят на какой позиции?

– Форвард. Но иногда наигрывают и на фланге.

– Какие были впечатления, когда забили гол в первом матче за сборную против Мальты?

– Было чувство облегчения. Свершилось то, о чем мечтал долгое время. Самое главное, что мы победили. Футбол – командный вид спорта. Поэтому индивидуальные достижения не столь важны по сравнению с общим результатом.

– Во втором туре Украина уступила Косово – 0:4. Что произошло в матче против косоваров?

– С Косово вышел неудачный матч. Первые минут 15, до первого гола, мы доминировали над соперником, у нас был мяч. Затем соперник забил. Игра поменялась. После перерыва мы начали снова доминировать, создавать моменты, просто не получалось забить. Затем очередная контратака, и уже после этого посыпались. По счету матч провальный, но не по игре. Были отличные моменты. Нам просто не повезло. У нас были моменты, но не забили. Соперник реализовал все свои шансы.



– Как вас приняли в сборной?

– Нормально. Осталось хорошее впечатление. С кем-то был знаком, с кем-то познакомился. Хорошие пацаны.

УАФ. Тимур Тутеров

– Ветер и искусственное поле как-то повлияли на игру?

– На поле не нужно слишком нарекать. Оно не было высокого уровня, но играть можно. Мы добились результата, которого планировали. А все остальное не столь важно.

– В последнем туре Украина не оставила шансов Словакии. Особо настраивались?

– Главная мотивация, что мы представляем свою страну и нам нужно выходить из группы. Эти две составляющие нас мотивировали больше всего. Выступления за сборную дают несколько иные впечатления, когда ты выходишь на поле, слушаешь гимн. Поэтому безразличия априори никакого быть не может.



– Жеребьевка элит-раунда – Швейцария, Латвия, Северная Македония. Украине по силам поехать на Евро?

– Да. Надо настраиваться на каждый поединок и играть на максимуме собственных возможностей. Всё в наших руках. Но это футбол, все может быть. Если взять матч с Косово, никто не ждал, но так произошло. Дай Бог, все приедут в хорошей форме в марте.

– Матвей Пономаренко – лучший бомбардир юношеского чемпионата Украины. В 16 матчах 16 голов. Не боитесь конкуренции с нападающим юношеской команды «Динамо»?

– Нет. Будет играть сильнейший. При необходимости я могу играть на фланге. Я только рад, что у сборной Украины есть такой сильный нападающий. Его прогресс только помогает сборной.

– Спрашивают ли вас в клубе о войне в Украине?

– Конечно, интерес присутствует. Все переживают. Надеюсь, что это как можно скорее завершится. Англичане сочувствуют Украине.

– Вы по национальности крымский татарин?

– Да.



– Насколько вообще футбол популярен среди крымских татар?

– Он сейчас популярен среди всех народов. Возможно, профессиональных футболистов не так много среди крымских татар, но они играют, смотрят матчи.

– Ваш брат тоже занимается футболом?

– Да. Он выступает за академию «Колоса». Аким действует на позиции центрального полузащитника. Может сыграть как атакующего полузащитника, так и опорника. Из сильных качеств - он хорошо видит поле и техничен для своего возраста.

– На кого в детстве равнялись?

– Не было одного футболиста, которому бы симпатизировал. Собственное развитие в футболе меняло фаворита. Сначала это были Лионель Месси и Хосеп Гвардиола во времена «Барселоны». С отцом смотрели все матчи каталонцев. Когда Пеп перешел в «Баварию», начал болеть за мюнхенцев, потому что мне очень импонировал Пеп. Затем симпатия вместе с Гвардиолой перешла на сторону «Манчестер Сити». Испанский тренер продолжает для меня оставаться любимым.

Как ни странно, после Месси восхищался Криштиану Роналду. Я понимаю, что такая смена симпатий может выглядеть противоречиво. Затем последовала симпатия к Кевину Де Брюйне.

Сейчас самый любимый игрок - бразильский Роналдо. Хотя я могу видеть его матчи только в записи. Мы играем на одной позиции. Нравится быстрота, техника, голевое чутье бразильца. Недаром его называли Феноменом.

Сергей ТИЩЕНКО